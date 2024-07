vaccino Papilloma virus

Papilloma virus, il 31 Luglio giornata di vaccinazione presso l'Ambulatorio del Policlinico di Palermo

La vaccinazione rappresenta l'unica arma di prevenzione contro una infezione che viene contratta a partire dall'inizio dell'attivitą sessuale e contagia oltre il 90% della popolazione sessualmente attiva.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/07/2024 - 14:32:55 Letto 789 volte

Il prossimo 31 luglio, dalle ore 10:30 alle ore 16:30, il personale medico e sanitario dell’Ambulatorio Vaccinale dell’U.O.C. Epidemiologia Clinica con Registro Tumori del Policlinico (sito presso l’Edificio 8 A, accessibile da Via del Vespro 133), offriranno la vaccinazione contro il Papilloma virus (anti HPV) alla popolazione avente diritto, in accordo al Nuovo Calendario di Immunizzazione della Regione Sicilia dell’11 Giugno 2024.

La vaccinazione è raccomandata e gratuita per i maschi a partire dai 12 anni di età e fino ai 21 anni (coorte di nascita 2003), e per le femmine a partire dai 12 anni di età e fino ai 28 anni (coorte 1996).

Il vaccino è gratuito anche per i soggetti anche di età superiore e di entrambi i sessi appartenenti alle seguenti categorie a rischio:

Donne che hanno subito un intervento a causa di lesioni cervicali da HPV, o con diagnosi accertata di lesioni pre-cancerose.

Donne e Uomini HIV+

Soggetti di entrambi i sessi con rapporti sessuali promiscui o partner multipli

Donne che hanno subito un intervento a causa di lesioni cervicali da HPV, o con diagnosi accertata di lesioni pre-cancerose.

Donne e Uomini HIV+

Soggetti di entrambi i sessi con rapporti sessuali promiscui o partner multipli.

Per queste categorie è necessario però, in accordo all’articolo 3 del Calendario di Immunizzazione della Regione Sicilia, un certificato clinico o una certificazione medica attestante lo stato di rischio da parte di un sanitario del SSR (Medico di Famiglia, Medico Specialista).

Il Papilloma Virus Umano può causare lesioni di vario tipo: da quelle benigne tipo verruche, condilomi genitali a quelle preneoplatiche e maligne che aumentano il rischio di tumori correlati con HPV quali il tumore al collo dell'utero (ma anche alla vulva, alla vagina) nel sesso femminile, al pene nel sesso maschile, all’ano e all’orofaringe in entrambi i sessi. La vaccinazione rappresenta l’unica arma di prevenzione contro una infezione che viene contratta a partire dall’inizio dell’attività sessuale e contagia oltre il 90% della popolazione sessualmente attiva.

Il vaccino contro l'HPV viene somministrato per via intramuscolare (sul braccio).

Le dosi da somministrare sono in funzione dell'età: tra i nove e i quattordici anni inclusi si somministrano 2 dosi al tempo 0 e 6 mesi, dai quindici anni e oltre si somministrano tre dosi al tempo 0, 2, 6 mesi. In caso i soggetti minorenni fossero accompagnati da altre figure familiari non genitoriali, si richiede una delega scritta e firmata in carta libera, da almeno un genitore, con allegata la fotocopia del documento di identità.

(Nella foto il professore Claudio Costantino, responsabile dell'Ambulatorio vaccinale dell'AOUP)

Fonte: Policlinico Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!