Progetto di ricerca ''Innoprev'' per la prevenzione cardiovascolare: Il Policlinico di Palermo inizia il reclutamento dei volontari

Il Progetto, rivolto alla popolazione generale, prevede un community trial che, a seguito di una profilazione del rischio cardiovascolare, consentirą di offrire al singolo individuo aderente alla sperimentazione una strategia di prevenzione personalizzata, e facile da seguire, per migliorare l'aderenza ad un corretto stile di vita, anche ricorrendo all'aiuto delle tecnologie digitali.

Al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo prende il via l’arruolamento di volontari nell’ambito del progetto di ricerca “INNOPREV” per lo sviluppo ed implementazione di approcci innovativi per la prevenzione del rischio di insorgenza delle malattie cardiovascolari.

Lo studio, della durata biennale e finanziato dal Ministero della Salute con i fondi del PNRR, ha come capofila l’IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e viene svolto in collaborazione con l’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania e l’Università degli Studi di Perugia.

Il Progetto, rivolto alla popolazione generale, prevede un community trial che, a seguito di una profilazione del rischio cardiovascolare, consentirà di offrire al singolo individuo aderente alla sperimentazione una strategia di prevenzione personalizzata, e facile da seguire, per migliorare l’aderenza ad un corretto stile di vita, anche ricorrendo all’aiuto delle tecnologie digitali.

I soggetti reclutati potranno essere sottoposti ad un test di profilazione genetica tramite un semplice tampone salivare e/o potranno ricevere un uno smartwatch per la rilevazione di parametri biologici.

Presso il “Paolo Giaccone” le attività di reclutamento e di ricerca sono coordinate dal Prof. Walter Mazzucco, dirigente medico dell’U.O.C. Epidemiologia Clinica diretta dal Prof. Francesco Vitale, e saranno realizzate in collaborazione con la U.O.C. di Medicina Interna con Stroke Care diretta dal Prof. Antonino Tuttolomondo.

Allo studio possono partecipare persone in buona salute, di un’età compresa tra i 40 ed i 69 anni, e con le seguenti caratteristiche:

assenza di precedenti eventi cardiovascolari (infarti, trombosi, ictus);

non affette da diabete o da ipercolesterolemia familiare su base genetica, precedentemente diagnosticati;

con un rischio cardiovascolare intermedio, che verrà calcolato attraverso un apposito algoritmo, e che risulterà decisivo ai fini del reclutamento.

Gli interessati ad aderire allo studio potranno inviare una e-mail a innoprev.palermo@policlinico.pa.it con oggetto “Studio Innoprev”, fornendo i seguenti dati: nome e cognome; data e luogo di nascita; recapito telefonico (indispensabile per essere ricontattati).

In alternativa è possibile contattare il numero di cellulare 339-8763093, nei seguenti giorni e orari: sino al 5 settembre 2024: Mercoledì e Giovedì (09:00–10:30); dal 9 settembre 2024: Lunedì (10:00–12:00), Martedì (14:30–16:30), Mercoledì e Giovedì (09:00–10:30).

La Direttrice generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, commenta: “Le malattie cardiovascolari rimangono una delle principali cause di mortalità a livello globale. La loro prevenzione e gestione rappresentano una sfida cruciale per la salute pubblica. In questo contesto, l'importanza della ricerca non può essere sottolineata abbastanza. La ricerca, che insieme all’assistenza e alla formazione caratterizza il Policlinico, è essenziale per comprendere i meccanismi sottostanti queste malattie, sviluppare nuove strategie preventive e terapeutiche, e migliorare i risultati clinici per milioni di persone”.

Il Professore Mazzucco aggiunge: “In Italia sono oltre 136.000 i decessi attribuiti ogni anno a queste patologie, con le sindromi coronariche acute e l’ictus ischemico responsabili di oltre un quinto dei decessi totali. Da qui l’importanza di dispiegare interventi di prevenzione diffusi, efficaci, personalizzati e innovativi”.

Nelle attività progettuali sono coinvolti anche i medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Igiene Medicina Preventiva dell’Università di Palermo, diretta dalla Prof.ssa Alessandra Casuccio, gli studenti in Assistenza sanitaria iscritti ai Corsi di studio della Prevenzione della medesima Università, coordinati dal Prof. Carmelo Maida.

Fonte: Policlinico di Palermo

