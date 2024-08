crescita muscolare

Qual è la combo perfetta per favorire la crescita muscolare?

Sei in cerca della combinazione ideale che ti permetta di mettere su muscoli, ma non hai ancora trovato un approccio adatto a te? Scoprilo qui!

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/08/2024 - 11:23:09 Letto 780 volte

Mai sentito parlare di ipertrofia muscolare? Ebbene, si tratta di un importante processo fisiologico grazie a cui l'organismo promuove l'aumento della massa magra. A differenza del temutissimo catabolismo, questa è ricercata da chi pratica sport a livello agonistico, da chi si allena con costanza e ha un obiettivo prefissato e anche da chi semplicemente nutre una profonda passione per lo sport e desidera rafforzarsi.

Oggi scopriamo insieme quali sono i due fattori imprescindibili che ti permettono di promuovere un aumento della crescita muscolare e in che modo l'integrazione di una sostanza come il testolone è effettivamente in grado di aiutarti in questo scopo.

Buona lettura!

Il segreto sta in ciò che mangi…

Il weekend è ormai alle porte. È da lunedì che stai facendo il conto alla rovescia. Sabato sera non vedi l'ora di andare a mangiare la pizza con gli amici e, perché no, di ordinare come "antipastino" una generosa porzione di patatine imbevute di ketchup e maionese. E dopo la pizza non vorrai mica privarti di un bel tiramisù? Se non c'è spazio, puoi sempre dividerlo col tuo vicino di tavolata… Ma figuriamoci se non c'è posto per il dessert!

Dopodiché, per domenica mattina stai già pregustando un delizioso brunch all'inglese, seguito da una serata in casa trascorsa sul sofà a fare binge watching di serie TV sgranocchiando snack dolci e salati di ogni genere.

Per non contare i fiumi di alcol e bibite zuccherate che ti aspettano all'orizzonte…

Ora, non c'è nulla di male se una volta ogni tanto ti concedi uno sfizio; ma se questo comincia ad assumere le sembianze di una vera e propria abitudine recidiva, allora forse hai frainteso i presupposti della regola dell'80/20!

…e in come e quanto ti alleni!

Abbuffarsi non va mai bene, soprattutto quando cerchi di compensare con la palestra. Stramazzare a terra dopo aver fatto una sessione di 3 ore di cardio è controproducente anche se hai bruciato tutte le calorie in eccesso accumulate nel weekend. In questo modo, non solo sovraccarichi i muscoli, ma privi anche il corpo di tutti i nutrienti di cui ha bisogno, creando scompensi nutrizionali che alla lunga si ripercuotono inevitabilmente sulla percentuale di massa grassa e magra del tuo corpo.

Tornando a bomba, vivere la palestra come una punizione necessaria per rimediare ai danni di un fine settimana di bagordi non è né una mentalità sana né una strategia che dà frutti. Alla lunga, è facile cadere in uno sfiancante loop di abbuffate, digiuni e sovracompensazione.

Il focus di oggi abbraccia invece l'idea di accogliere una mentalità sana e sostenibile nel lungo termine, una visione in cui la consumare regolarmente una dieta equilibrata ti porti a fare scelte consapevoli, a nutrire correttamente il corpo, a rinforzare la muscolatura e ad allenarti nel nome di un genuino amore per te stesso/a.

Conclusioni

Ora ti starai chiedendo: "Ma il testolone dov'è finito?" Ebbene, abbiamo deciso di citarlo solo a inizio e a fine articolo perché questo efficace prodotto, come tanti altri, fa sì il suo dovere ma non fa miracoli.

Perciò, prima di intraprendere un qualsiasi ciclo, assicurati di apportare tutti i cambiamenti necessari al tuo stile di vita e, una volta appurato che hai tutte le carte in regola, provvedere a un'integrazione mirata come strategia coadiuvante.

Foto di Oliver Sjöström: https://www.pexels.com/it-it/foto/persona-in-possesso-di-due-hamburger-1025804/

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!