inestetismi venosi

Terapia laser per gli inestetismi venosi del viso e del corpo

I capillari (teleangectasie) sono i inestetismi diffusi che interessano principalmente gli arti inferiori ma che spesso riscontriamo anche sul viso.

di Palermomania | Pubblicata il: 14/07/2020 - 16:26:47 Letto 1388 volte

Palermomania ha intervistato la dottoressa Lidia Perrone per questo inestetismo che affligge sia uomini che donne in particolare nella stagione estiva.

COSA SONO LE TELEANGECTASIE?

Parliamo di teleangectasie quando ci troviamo di fronte ad un reticolo venoso di varia forma ed estensione costituito da piccole vene dilatate di calibro compreso tra 0,1 e 1mm, ma talvolta può essere superiore.

DA COSA NASCONO LE TELEANGECTASIE?

La comparsa di questi inestetismi vascolari è preceduta spesso per anni, da un danno ai capillari cosi detti “capillari veri” per svariate cause quali: squilibri ormonali, vita sedentaria, aumento di peso,insufficienza venosa, eccessiva esposizione al sole.

COME TRATTARE TALI INESTETISMI

La terapia sclerosante ha fino ad oggi trattato tali tipi di inestetismi, spesso provocando degli effetti collaterali. Attualmente le nuove scoperte nel campo dei laser hanno permesso di mettere a punto metodiche, sicure, veloci ed efficaci senza interferire nell’immediato con la vita sociale dei pazienti.

I BENEFICI DEL LASER

I laser utilizzati in campo vascolare sono concepite per eliminare selettivamente i capillari attraverso un raggio luminoso che attraversa la pelle arriva al bersaglio coagulando il vaso capillare senza danneggiare la cute. Questo perché la luce del laser vascolare è concepito per riconoscere l’emoglobina che si concentra all’interno dei vasi determinando la loro coagulazione e conseguente scomparsa. La metodica è di veloce esecuzione indolore e prima di effetti collaterali. Inoltre a differenza della scleroterapia, non è necessario utilizzare bendaggi dopo la seduta o indossare calze compressive.

QUANDO SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO?

E’ consigliato effettuare il trattamento laser vascolare in periodi dell’anno non molto caldi perché il calore aumentando la dilatazione venosa allungherebbe di molto il periodo di guarigione. Spesso, invece, tale tipo di trattamento ci viene richiesto in primavera quando le donne scoprono le gambe per indossare gonne o pantaloni corti, si accorgono degli inestetismi vascolari e corrono ai ripari.

QUANTO DURA UNA SEDUTA E QUANTE SEDUTE SONO NECESSARIE?

La durata della seduta varia a seconda della quantità e della estensione dell’aria da trattare. Normalmente la seduta dura pochi minuti e sono necessarie 3 o 4 sedute per gli arti inferiori ed 1 o 2 sedute per le patologie venose del viso.

LA TERAPIA LASER E’ DOLOROSA?

Il manipolo del laser vascolare è dotato di un sistema di raffreddamento che a contatto con la pelle riduce il dolore ad un momentaneo fastidio, per tale motivo durante la seduta non è necessario utilizzare alcun tipo di anestetico in quanto il solo raffreddamento minimizza il calore rilasciato dalla luce emessa dal laser. Al termine della seduta si applica sulla parte una crema lenitiva ed idratante.

QUALI GLI EFFETTI COLLATERALI?

Al termine della seduta la zona cutanea trattata si presenterà arrossata e verrà trattata a domicilio con creme flebo toniche che elimineranno il rossore in poche settimane.

QUALI I RISULTATI A LUNGO TERMINE?

Il laser vascolare, come già detto, permette di trattare tutti i tipi di capillari sia arteriosi che venosi ed i piccoli angiomi del viso e del corpo. Una volta eliminate le lesioni vascolari visibili questi ultimi non compariranno più perché coagulati dalla luce emessa dal laser. Con il tempo se esiste una familiarità, una predisposizione e/o una causa scatenante, è possibile che ne compaiano dei nuovi, per tale motivo durante e dopo il trattamento verranno indicati comportamenti corretti da osservare per prevenirne e limitare la formazione di nuove teleangectasie come l’ uso di calze riposanti, una corretta alimentazione, ginnastica idonea come anche l’uso di integratori specificamente studiati per rinforzare le pareti venose. Si consiglia comunque un controllo semestrale con eventuale seduta laser per mantenere i risultati già ottenuti.

Dott. Lidia Perrone

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!