Ue, Ecdc e Oms incoraggiano la vaccinazione Covid e influenza: ''I vaccini salvano le vite''

Ue, Ecdc e Oms incoraggiano tutti a farsi avanti per la vaccinazione contro entrambi i virus.

Stella Kyriakides, commissaria Ue per la Salute, chiede di vaccinarsi in vista dell'inverno: "La co-circolazione del Covid e dell'influenza stagionale potrebbero mettere a rischio i più vulnerabili e i nostri sistemi sanitari questo inverno. Insieme al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), incoraggiamo tutti a farsi avanti per la vaccinazione contro entrambi i virus", scrive in un tweet. "I vaccini salvano le vite", aggiunge.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

