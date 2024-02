emangiomi infantili

Uno sciroppo al propranololo per la cura degli emangiomi infantili: al Policlinico di Palermo guariti 500 piccoli pazienti

L'unità operativa di Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Palermo, l'ambulatorio dedicato alla cura degli emangiomi infantili, ha finora trattato 500 piccoli pazienti con risultati eccellenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2024 - 17:56:56 Letto 691 volte

Presso l’unità operativa di Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Palermo, l’ambulatorio dedicato alla cura degli emangiomi infantili, ha finora trattato 500 piccoli pazienti con risultati eccellenti.

Al tradizionale approccio chirurgico o con somministrazione di corticosteroidi, che peraltro non era sempre applicabile né definitivamente soddisfacente, si è sostituito un approccio terapeutico basato sulla somministrazione di propranololo sciroppo, farmaco beta-bloccante con effetto vasocostrittore, che permette la riduzione e in molti casi la completa scomparsa della lesione.

“La maggior parte degli emangiomi infantili, lesioni vascolari iperplastiche, rilevate, di colore rosso, regredisce spontaneamente” - dice la Professoressa Maria Di Pace, Responsabile dell’unità operativa - Tuttavia, in circa il 10% dei casi, è indicato un trattamento tempestivo, perché l’emangioma può essere responsabile di compromissione di funzioni vitali o di inestetismi permanenti, con un impatto importante sulla qualità della vita del piccolo bambino”.

Il protocollo con propranololo, inizialmente applicato dalle Dottoresse Enrica Agosta e Sandra Foti su un ristretto numero di pazienti, è oggi il “gold standard” per il trattamento di questa patologia.

“È però importante, per ottenere effetti ottimali - continua la Prof. Di Pace - che la terapia con lo sciroppo sia iniziata nei primi mesi di vita”.

Recenti studi dimostrano inoltre la possibile efficacia dell’applicazione locale di una crema a base di timololo, in alternativa allo sciroppo.

“Come in questo caso, un centro di eccellenza accademica e clinica come il Policlinico “Paolo Giaccone” - conclude Di Pace - è il contesto ideale per lo sviluppo e la validazione di protocolli clinici che portano a miglioramenti radicali nella cura dei piccoli pazienti”.

Per cominciare la terapia è necessaria una valutazione clinica. La visita chirurgica pediatrica deve essere prenotata al CUP del Policlinico (www.policlinico.pa.it - telefono 091 2776161) con richiesta del Pediatra curante.

Fonte: Policlinico Giaccone

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!