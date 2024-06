Assistenza Igienico disabili

Assistenza Igienico-Personale per bambini con disabilità, Miceli e Randazzo: Urgente sapere se sono state effettuate le corrette interlocuzioni istituzionali''

''Abbiamo inviato una interrogazione all'Amministrazione per avere aggiornamenti in merito, in quanto nessuna notizia è più trapelata pubblicamente'', dichiarano i consiglieri del M5S Giuseppe Miceli e Antonino Randazzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2024 - 12:09:48 Letto 837 volte

«Nel settembre dell'anno passato, l'Amministrazione, tramite l'Assessore Tamajo, illustrava un piano di rientro di 300 dipendenti comunali che al momento sono dedicati al servizio di Assistenza Igienico-Personale per i bambini e bambine con disabilità nelle scuole di Palermo.

Questo piano era possibile grazie alla "promessa" dell'USR di sostituire i dipendenti comunali con altro personale statale da formare entro il settembre 2024.

Già a novembre avevamo segnalato che quindi tale piano doveva essere subordinato all'effettiva entrata in servizio del personale individuato dall'USR, per non arrecare gravissimi disagi agli studenti con disabilità e alle loro famiglie, garantendo continuità, e allo stesso tempo dare indicazioni chiare e tempestive al personale comunale.

Abbiamo inviato una interrogazione all'Amministrazione per avere aggiornamenti in merito, in quanto nessuna notizia è più trapelata pubblicamente. È urgente sapere se sono state effettuate le corrette interlocuzioni istituzionali Comune-USR e se la pianificazione è confermata».



Lo dichiarano i consiglieri del M5S Giuseppe Miceli e Antonino Randazzo.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!