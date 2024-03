Palermo, pubblicata la graduatoria definitiva per l'assistenza specialistica ai minori con disabilità gravi per le scuole dell'infanzia

DisabilitÓ scuola

Palermo, pubblicata la graduatoria definitiva per l'assistenza specialistica ai minori con disabilitÓ gravi per le scuole dell'infanzia

L'Ufficio per la scuola dell'obbligo e per il contrasto alla dispersione scolastica del Comune di Palermo rende nota la graduatoria definitiva per le operatrici e gli operatori specializzati ''profilo A''.

L'Ufficio per la scuola dell'obbligo e per il contrasto alla dispersione scolastica del Comune di Palermo, al fine di garantire, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, il servizio di Assistenza specialistica ai minori e alle minori con disabilità gravi frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino, rende nota la graduatoria definitiva per le operatrici e gli operatori specializzati "profilo A".



I 198 professionisti inseriti in graduatoria (stilata in seguito alla pubblicazione dell'avviso straordinario prot. n. 193718 del 21 febbraio 2024, integrato e rettificato con D.D. n.2701 del 23 febbraio 2024) sono convocati presso gli uffici dell'Area Istruzione del Comune di Palermo, via Notarbartolo 21/A, in data giovedì 21 marzo 2024 per formalizzare l'assegnazione dell'incarico e per scegliere la sede scolastica dove svolgeranno la prestazione professionale.



Le operatrici e gli operatori dovranno essere muniti della fotocopia del documento di riconoscimento e, qualora fossero impossibilitati a presentarsi nel giorno e all'orario indicato, avranno la possibilità di delegare un'altra persona.



«La risposta dei professionisti al nostro ultimo avviso straordinario è stata consistente al di là di ogni previsione e pertanto siamo sicuri di poter completare il percorso di assegnazione di un operatore a tutti i bambini e alle bambine che ne hanno bisogno», ha commentato l'assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica Aristide Tamajo.



Il calendario delle convocazioni e la graduatoria definitiva possono essere consultati qui.

Fonte: Comune di Palermo

