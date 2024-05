prove invalsi

Scuola, al via oggi le prove invalsi per le primarie e secondarie

Si inizia con inglese in quinta elementare.

06/05/2024

Al via oggi, lunedì 6 maggio 2024, le prove invalsi per le scuole primarie e secondarie. Il calendario prevede:

II primaria (prova cartacea)

Italiano: oggi, martedì 7 maggio

Prova di lettura solo Classi Campione: martedì 7 maggio 2024

Matematica: giovedì 9 maggio

V primaria (prova cartacea)

Inglese: lunedì 6 maggio 2024

Italiano: martedì 7 maggio 2024

Matematica: giovedì 9 maggio 2024

II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 maggio 2024

In questa finestra la scuola sceglie due giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica. Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 13 maggio 2024 a venerdì 31 maggio 2024.

