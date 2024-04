scuola

Scuola, in Italia uno studente su 5 prende ripetizioni private

E' la fotografia scattata dall'Osservatorio ripetizioni private attraverso le testimonianze di un campione di sei mila alunni di scuole medie e superiori.

Ammonta a 450 euro circa il budget che le famiglie italiane hanno investito, in media, su ogni studente per le ripetizioni private. Una spesa in aumento del 10% rispetto allo scorso anno e che non risparmia anche gli alunni senza insufficienze in pagella.

In pratica uno studente su 5 va a ripetizioni. Lo scorso anno era uno su 4.

