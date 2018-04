International Kissing Day

Oggi è l'International Kissing Day: i baci nel mondo e sul grande schermo

Oggi si celebra la Giornata mondiale del bacio.

Oggi si celebra la Giornata mondiale del bacio. Baciare fa bene, riduce l’ansia e migliora il sonno, dicono gli esperti. Il perché sta nel fatto che il bacio attiva tutta una serie di reazioni chimiche che fanno star bene emotivamente, ma anche fisicamente. Con il bacio si “incontrano” l'ormone del desiderio, il testosterone, presente nella saliva maschile, con le molecole dell'appagamento e della serenità, le endorfine, presenti nella saliva femminile.

In occasione dell’International Kissing Day, Babbel ha stilato una lista delle abitudini nei vari paesi del mondo da osservare durante un primo appuntamento. In Italia, così come in Spagna, è abitudine salutare l’altra persona con due baci sulle guance. Lo stesso vale per la Francia, dove però il numero di baci varia a seconda della regione, e in Brasile, in cui questa forma di saluto è generalmente più apprezzata di una stretta di mano che può essere considerata un gesto maleducato. In Germania, Polonia, Canada e Stati Uniti è abitudine salutarsi con un abbraccio, e questo è valido anche per Svezia, Norvegia e Danimarca, ma solo nel caso in cui si conosca un minimo l’altra persona, altrimenti si preferisce un saluto verbale. Altra storia in Russia: di solito chi ha chiesto all’altra persona di uscire dovrebbe essere il primo a salutare. Di solito non ci si bacia, ma a seconda dell’occasione l’uomo, se lo ritiene appropriato, può azzardare un baciamano. Inoltre, se i francesi dichiarano di non seguire nessuna regola in termini di bacio e altro, non la pensano nello stesso modo i Brasiliani i quali dichiarano che se un uomo non bacia una donna al primo appuntamento sicuramente la donna penserà che non ci sarà un altro incontro. Di tutt’altro avviso sono gli spagnoli che dichiarano di preferire aspettare almeno dopo il primo appuntamento. Per i tedeschi bisogna fare attenzione a non aspettare troppo per il primo bacio: infatti se non capita entro il terzo appuntamento probabilmente significa che non è scoccata la scintilla. Gli italiani sembrano non esprimersi troppo a riguardo, dipende dall’incontro.

Al di là dei benefici fisici e psicologici e delle abitudini nei vari Paesi, anche il bacio sul grande schermo segna da sempre uno dei momenti più intensi della pellicola, capace di far assumere alla storia una piega inaspettata. E allora in occasione dell’International Kissing Day, vediamo quali sono alcuni dei baci più belli ed emozionanti della storia del cinema (guardali nella gallery).

