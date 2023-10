Giro Motociclistico di Sicilia

Al via la quinta edizione del Giro Motociclistico di Sicilia

Le moto non saranno le uniche protagoniste della kermesse. Non mancheranno, infatti, tante attività collaterali pensate per intrattenere i tanti appassionati che seguono (anche a distanza) il Giro, con illustri ospiti pronti ad intrattenere la compagnia con storie ed aneddoti legati al mondo delle due ruote.

Al via quinta edizione del Giro Motociclistico di Sicilia, rievocazione storica del Moto Giro, la prima gara motociclistica di regolarità a valenza nazionale svoltasi nel 1950 in Sicilia. In conferenza stampa annunciate tantissime novità.

“Insieme ai quattordici club siciliani del comitato organizzatore abbiamo studiato un percorso che metta in evidenza quanto di meglio la nostra amata Isola ha da offrire” annuncia con orgoglio Salvatore Ingardia, direttore tecnico della manifestazione. “E da questo punto di vista dobbiamo ringraziare tutte le istituzioni che ci supportano, a partire dal Comune di Palermo oggi rappresentate dall’assessore al Turismo e allo Sport della città di Palermo, Sabrina Figuccia fino ad arrivare all’Automotoclub Storico Italiano che, per il terzo anno consecutivo, ci ha collocato tra i quindici eventi in calendario del suo format di prestigio ASI Circuito Tricolore con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per la valorizzazione delle eccellenze italiane attraverso la passione per il motorismo storico”.

“Far coesistere così tanti club, vederli lavorare in armonia e con uno scopo comune – gli fa eco Leonardo Greco, consigliere federale dell’ASI – è una testimonianza di quanto l’amore per questa terra sia l’elemento trainante della manifestazione, che, seppur giovane, cresce di anno in anno”.

Dello stesso parere Nino Auccello, presidente del Veteran Car Club Panormus e, a sua volta, consigliere ASI, il quale pone l’accento su quanto il Giro Motociclistico di Sicilia sia nato da nient’altro che dalla passione di un gruppo di amici e da un ritrovamento davvero speciale, che oggi ha fatto bella mostra di sé nello splendido ed appropriato contesto del Museo dei Motori: la Moto Guzzi GTCL del 1938 del collezionista Giuseppe Troia, una dei soli 10 esemplari prodotti e ultima superstite della stirpe con la sua livrea originale, moto con un passato sportivo di tutto rispetto e che prese parte a quell’unica edizione del Moto Giro nel 1950. Una moto unica, dall’incredibile valore storico e sportivo, che però incredibilmente non sarà l’unica ad aver gareggiato nell’originale corsa siciliana. Ai nastri di partenza, tra le altre prestigiose motociclette accorse da tutta Italia e da oltre i confini nazionali per la rievocazione, ci sarà anche una coeva Benelli 250 condotta dal siciliano Girolamo Di Giovanni e precedentemente modificata per le corse dal noto preparatore torinese Luigi Parena.

Ma le moto non saranno le uniche protagoniste della kermesse. Non mancheranno, infatti, tante attività collaterali pensate per intrattenere i tanti appassionati che seguono (anche a distanza) il Giro, con illustri ospiti pronti ad intrattenere la compagnia con storie ed aneddoti legati al mondo delle due ruote. Il giovedì sera presso la sala conferenze dell’hotel Costa Azzurra di Agrigento, sarà l’ingegner Piero Laverda a togliere il casco da motociclista e vestire i panni dello speaker, con un’interessante conferenza sul motore Laverda a 6 cilindri, mentre venerdì sera, al Palace Hotel Federico II di Pergusa, prenderà la parola Elena Bagnasco Parodi, scrittrice e nipote di uno dei fondatori della Moto Guzzi, Giorgio Parodi.

“Quando ho ricevuto l’invito al Giro Motociclistico di Sicilia, ho pensato che potesse essere il luogo migliore per svelare il risultato inedito di alcune recenti ricerche sulla mia famiglia e sulla storia della Moto Guzzi” annuncia in anteprima la dottoressa Bagnasco. “Sono sicura che le ultime scoperte fatte non potrebbero avere pubblico migliore in termini di passione di quello che caratterizza questo evento!”

Sarà dunque un’edizione eccezionalmente ricca di sorprese, quella in programma da domani 5 ottobre a domenica 8, con alcuni momenti di costume e folklore davvero eccezionali. Come quello di sabato, quando la carovana dei motociclisti si incrocerà nel borgo di Nicosia con un altro evento di assoluto prestigio: il Gran Premio La Motta, organizzato dall’Associazione “Veicoli Storici Nicosia” in collaborazione con il noto collezionista siciliano, l’architetto Corrado Lopresto. Un vero e proprio “cross-over” tra due manifestazioni orgoglio della Trinacria e in un contesto rievocativo davvero unico, che vedrà l’intera cittadina vestirsi in abiti d’epoca e tornare ai ruggenti anni ’50 del barone Stefano La Motta.

Altro momento di particolare interesse sarà quello della domenica mattina sul lungomare di Cefalù, con la sfilata di moto e centauri che parteciperanno al concorso di eleganza in programma durante la manifestazione e che verranno giudicati per il prestigio del mezzo, ma anche per il migliore abbinamento abbigliamento/moto dalla competente giuria presieduta dal dottor Alberto Scuro, presidente dell’ASI.

Grande attenzione è stata anche posta dal comitato, guidato dall’Auto e Motocicli Sport Club d’Epoca di Campobello di Mazara e formato dai club locali A.S.D. Siciliana AMS Paul Chris, Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici, Associazione Siciliana Veicoli Storici, Automotoclub del Minotauro, C.V.S. Titani di Trinacria, Circolo Auto Moto d’Epoca Vincenzo Florio, Circolo dell’Antico Pistone, Club Auto e Moto d’Epoca F. Sartarelli, Club La Manovella Acireale, Club Motori d’Epoca Agira, International Car Club Taormina, Veteran Car Club Ibleo e Veteran Car Club Panormus, sulla sicurezza dei partecipanti. Il Giro Motociclistico di Sicilia, infatti, sarà il primo evento di moto storiche cardio-assistito, con una vettura adibita ad assistenza medica che trasporterà un defibrillatore e seguirà l’intera manifestazione.

Si confermano quindi numerosissime le ragioni per seguire l’edizione di quest’anno del Giro, con un programma variegato e molteplici spunti di interesse, tra itinerari straordinari, visite a siti naturalistici ed architettonici, momenti di aggregazione e di scoperta delle eccellenze siciliane e tanta, tanta passione!

