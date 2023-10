Sport bonus 2023

Bando ''Sport bonus 2023'', al via la seconda finestra: 16 novembre

Bando ministeriale per le imprese che vogliono investire nello sport.

18/10/2023

Scadrà il prossimo 16 novembre il bando “Sport bonus 2023” emanato dal Dipartimento nazionale dello sport riservato alle aziende private che vogliono investire negli impianti sportivi pubblici.



"Le imprese che contribuiranno economicamente per la realizzazione o la ristrutturazione di campi, stadi, palestre o altre strutture, potranno usufruire di un credito d’imposta fino al 65 per cento di quanto versato da utilizzare nei prossimi tre anni. Il limite all’importo erogabile da parte delle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può superare i 15 milioni di euro per l’anno in corso". Lo dichiara l’assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili, Sabrina Figuccia.

Le domande per partecipare possono essere presentate attraverso la piattaforma informativa messa a disposizione dal Dipartimento.

Fonte: Comune di Palermo

