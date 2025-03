impianti sportivi

Campo Malvagno, VII Circoscrizione di Palermo incontra l'assessore Anello

''Questo incontro rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture sportive nella nostra Circoscrizione e conferma l'impegno dell'amministrazione nel promuovere lo sport e il benessere della comunitÓ'', scrive in una nota stampa il presidente della VII Circoscrizione, Giuseppe Fiore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/02/2025 - 16:07:14 Letto 1548 volte

«Oggi, in aula consiliare, si è svolto un incontro con l'assessore Anello, durante il quale sono stati trattati diversi argomenti di grande rilevanza per la comunità. Tra questi, spicca la riqualificazione degli impianti sportivi situati nel territorio della Settima Circoscrizione. In particolare, sono stati discussi i progetti di riqualificazione della Cittadella dello Sport e del Velodromo, e la realizzazione della piscina presso il Centro Commerciale Conca d'Oro. Tuttavia, ciò che merita particolare attenzione è la riqualificazione del Campo Malvagno, che ha suscitato un forte interesse da parte del Centro Federale di Rugby.

L'amministrazione comunale ha manifestato la sua apertura a una concessione del Campo Malvagno al Centro Federale di Rugby, subordinata al superamento di alcuni vincoli imposti dalla Soprintendenza. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture sportive nella nostra Circoscrizione e conferma l'impegno dell'amministrazione nel promuovere lo sport e il benessere della comunità».

Lo scrive in una nota stampa il presidente della VII Circoscrizione, Giuseppe Fiore.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!