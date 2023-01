associazioni sportive

Contributi associazioni sportive, Figuccia: ''Dopo le sponsorizzazioni, arriva l'avviso che avranno più tempo per presentare le richieste''

L'avviso che prevedeva la scadenza per il 4 gennaio è stato ritirato oggi per dare più tempo per presentare la richiesta per l'erogazione di un contributo economico fino ad un massimo del 30 per cento delle spese sostenute e rendicontate.

Pubblicata il: 03/01/2023

“Come è noto, abbiamo voluto premiare attraverso lo strumento delle sponsorizzazioni tutte le società e le associazioni sportive palermitane non calcistiche che partecipano ai massimi campionati nazionali della propria disciplina e al mondo paraolimpico”. Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore del Comune di Palermo al Turismo e allo Sport, che prosegue: “A questo, si aggiunge l'avviso per il contributo partecipativo con il quale sosterremo anche le associazioni dilettantistiche che fanno attività a livello regionale e cittadino.

L'avviso che prevedeva la scadenza per il 4 gennaio è stato ritirato oggi per dare più tempo per presentare la richiesta per l’erogazione di un contributo economico fino ad un massimo del 30 per cento delle spese sostenute e rendicontate in relazione alla stagione sportiva 2022/2023.

Dopo averlo ritirato, insieme con i funzionari e in condivisione con la Commissione consiliare competente, stiamo provvedendo a prepararne un altro grazie al quale le società sportive palermitane non dovranno fare le corse per preparare i documenti necessari per richiedere l’intervento finanziario del Comune.

Sappiamo bene le grandi difficoltà, organizzative ma soprattutto economiche, che le associazioni sportive palermitane hanno dovuto superare in questi ultimi anni, e sappiamo altrettanto bene l’importanza che rivestono per la nostra città: se da un lato, i club che partecipano ai campionati nazionali sono i nostri 'testimonial' turistici che portano in giro per l’Italia il nome di Palermo, dall’altro i club dilettantistici e giovanili svolgono un compito prioritario, quello di dare ai nostri bambini e ragazzi la possibilità di fare sport, come strumento di inclusione sociale e recupero della marginalità a partire dai quartieri più difficili”.

