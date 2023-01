Streaming sport

Dazn, aumentano ancora i prezzi degli abbonamenti: cosa cambia tra Start, Standard e Plus

DAZN aumenta il prezzo dell'abbonamento: quanto costerÓ vedere le partite di Serie A nel 2023.

03/01/2023

Dazn apre il 2023 con novità per l'abbonamento e per i prezzi dal 2 gennaio. Per chi si è abbonato entro l'1 gennaio, il piano Dazn Standard, che rimane a 29,99 euro al mese, prevede la possibilità di vedere tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo. Si potrà portare a 6 il numero di dispositivi da registrare e se ne potranno utilizzare 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet domestica.

Il prezzo dell'abbonamento Dazn Plus rimarrà a 39,99. Oltre ai nuovi contenuti, salirà a 7 il numero di dispositivi da registrare e se ne potranno utilizzare 2 in contemporanea sempre anche se connessi a reti diverse.

Per i clienti che hanno attivato il proprio abbonamento a partire dall'1 gennaio 2023, ci sono 3 piani. Il pacchetto Start a 14,99 euro al mese. Lo Standard a partire da 29,99 al mese e il Plus a 44,99.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

