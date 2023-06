Tanino Troja

E' morto Tanino Troja: Palermo perde uno dei suoi simboli calcistici

E' morto questa mattina, all'età di 78 anni, l'ex storico attaccante dei rosanero Gaetano Troja.

Lutto nel mondo del calcio e in particolare per il Palermo: è morto questa mattina, all’età di 78 anni, l’ex storico attaccante dei rosanero Gaetano Troja. Tanino, come era ricordato da tutti i tifosi palermitani, aveva 78 anni ed era ricoverato per complicazioni dovute all'aggravamento delle sue già gravi condizioni di salute.

Tantissime le parole di cordoglio da parte di amici, conoscenti e tifosi siciliani a commento del post del fratello Santino sulla pagina Facebook.

Sabrina Figuccia, assessore del Comune di Palermo allo sport, turismo e politiche giovanili: “Oggi è un giorno molto triste per lo sport cittadino: la scomparsa di Tanino Troja, infatti, lascia un grande vuoto sia nei tanti palermitani che ebbero la fortuna di vederlo giocare con la maglia rosanero, ma anche nei tanti giovani che hanno avuto raccontato dai loro nonni e dai loro padri le gesta sportive, ma non soltanto. Con lui se ne va un pezzo del calcio palermitano che ha scritto importanti pagine di storia e di cronaca sportiva: alla famiglia il mio personale cordoglio e di tutto il Comune di Palermo”.

Consigliere comunale Natale Puma: "Porgo le mie condoglianze alla famiglia di Tanino Troja scomparso oggi. E' stato un grande calciatore ed un grande sportivo che ha dato lustro al Palermo ed ai palermitani".

Palermo FC: Il Palermo piange la scomparsa di Gaetano "Tanino" #Troja, storico attaccante palermitano amatissimo dai tifosi di ogni generazione, ancora oggi nei primi posti della classifica all-time dei bomber rosanero.

