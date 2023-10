Euro 2032, assegnati a Italia e Turchia

Euro 2032

Lo ha deciso il comitato esecutivo dell'Uefa riunito a Nyon.

Italia e Turchia saranno i paesi organizzatori degli Europei 2032 di calcio. Lo ha deciso il comitato esecutivo dell'Uefa riunito a Nyon. Per il nostro paese è la terza volta mentre per quello eurasiatico la prima.

Il Regno Unito e l'Irlanda saranno i paesi organizzatori dell'Europeo 2028.

La delegazione italiana a Nyon è stata guidata dal Presidente federale e Vice Presidente Uefa Gabriele Gravina, con lui il Segretario Generale Marco Brunelli, il Project Manager Euro 2032 Antonio Talarico e tutto il team che ha lavorato al dossier. Per la Turchia, con il Presidente della Turkish Football Federation (TFF) Mehmet Büyükekşi, il Segretario Generale Kadir Kardaş e il Vice Presidente Mustafa Eröğüt.

Per la presentazione del dossier all’Esecutivo, la scelta della Figc è andata su due Ambassador particolari: il Capo delegazione della Nazionale e primatista di presenze in Azzurro Gianluigi Buffon e la giornalista e conduttrice TV Ilaria D’Amico. L'Ambassador turco è stato invece Volkan Demirel, ex portiere della Nazionale turca (66 presenze tra il 2004 e il 2014).

