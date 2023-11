Euro2024

Euro2024, Italia qualificata: basta il pari 0-0 con l'Ucraina

Il pari 0-0 con l'Ucraina a Leverkusen qualifica l'Italia a Euro2024.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2023 - 23:05:06 Letto 768 volte

Il pari 0-0 con l'Ucraina a Leverkusen qualifica l'Italia a Euro2024.

Donnarumma attento sul tiro di Sudakov al termine di un inizio veemente degli ucraini. Gli azzurri si scuotono.Trubin risponde a Barella, poi esce a chiudere Frattesi liberato da Chiesa. Raspadori non arriva per centimetri a spingere in rete un cross basso dello stesso Chiesa (molto attivo). Ripresa con gli azzurri in pieno controllo per una buona metà frazione. Poi spinge l'Ucraina. Donnarumma chiude in uscita su Mudryk dopo un'incertezza.

Il tabellino di Ucraina-Italia 0-0

Ucraina (4-1-4-1): Trubin; Konoplya (41' st Tymchyk), Svatok (45'+1 st Malinovskyi), Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko (35' st Pikhalyonok); Tsygankov (35' st Zubkov), Sudakov, Zinchenko (41' st Sikan), Mudryk; Dovbyk. Ct: Rebrov.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho (26' st Cristante), Barella; Zaniolo [26' st Politano (45'+2 st Darmian)], Raspadori (1' st Scamacca), Chiesa (36' st Kean). Ct: Spalletti.

Arbitro: Gil Manzano

Ammoniti: Buongiorno (I), Konoplya (U)

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: RaiPlay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!