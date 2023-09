trekking urbano

Figuccia: ''Alla scoperta del liberty palermitano con un percorso di trekking urbano''

Un percorso di trekking urbano in programma martedì 31 ottobre in occasione della giornata unica nazionale del liberty.

Pubblicata il: 07/09/2023

«Palermo è una delle capitali mondiali del liberty, che ha lasciato nella nostra città monumenti che tutto il mondo ci invidia e che adesso è possibile conoscere meglio grazie ad un percorso di trekking urbano in programma martedì 31 ottobre in occasione della giornata unica nazionale.



Abbiamo ideato un itinerario che parte da Villino Ida Basile in via Siracusa e prosegue per Casa Gregorietti, Palazzo Di Pisa, Palazzo Dato, Palazzo Failla-Zito, Palazzo Ziino, Villino Favaloro, Villa Virginia-Caruso Valenti, Villa Malfitano, Villino Florio per giungere ai Cantieri Culturali Ducrot.



Sono alcuni degli esempi di un momento storico che vide la nostra città diventare meta obbligata della grande stagione del “Grand Tour”.



Il liberty palermitano, inoltre, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da parte del Réseau Art Nouveau Network, entrando, così, a far parte di questo importante circuito che riunisce numerose istituzioni provenienti da diverse città europee.



Oltre all’appuntamento del 31 ottobre, che nei prossimi giorni illustreremo più dettagliatamente, stiamo pensando di rendere il percorso permanente per tutto l’anno, così da dare ai visitatori un’ulteriore possibilità di conoscere sempre meglio Palermo e le sue meraviglie architettoniche».



Lo dichiara l’assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia.

