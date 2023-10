sport

Gonzaga Sport Day, il 28 ottobre a Palermo una giornata dedicata allo sport

Bambini e giovani potranno sperimentare gratuitamente tante attivitą e discipline sportive: calcio, basket, pallavolo, tennis, ginnastica artistica, pattinaggio e Ju Jitsu.

Sabato 28 Ottobre, dalle 9:00 alle 13:00, in occasione dell’inaugurazione della nuova palestra polivalente del Gonzaga, la comunità del campus promuove il “Gonzaga Sport Day”: una mattinata all’insegna dello sport e dei suoi valori, aperta gratuitamente a tutti ragazzi e i giovani della città di Palermo.

Nella grande opera di rinnovamento dell’offerta formativa del Gonzaga e dei suoi spazi, un'attenzione particolare è data allo sport e alle strutture sportive. Da questa stagione infatti, il Gonzaga si arricchisce di campi e strutture rinnovate: la nuova palestra polivalente, il campo da tennis rimesso a nuovo con interventi di manutenzione straordinaria, e il campo di basket/volley all’aperto; a questi si aggiungono i campi di calcio, anch’essi rimessi a nuovo nei mesi scorsi.

"Oggi più che mai lo sport può diventare potente strumento per la crescita di uomini felici e solidali - afferma p. Vitangelo Denora, direttore generale del Gonzaga Campus -. Lo sport veicola valori importanti perché permette, attraverso l'esperienza di conoscere meglio se stessi, scoprendo i talenti e facendo i conti in modo sano con i limiti e le sconfitte, e di vivere bene insieme con gli altri imparando a far squadra e a rispettare tutti. Noi gesuiti ci rendiamo conto di come oggi, come sempre e più di sempre, sia importante la missione di educare attraverso lo sport, educazione che arricchisce e si mette in sinergia con la formazione scolastica".

"lo sport assume sempre di più oggi un valore civile e sociale - continua p. Vitangelo Denora -. In un tempo di crisi come quello che stiamo vivendo aiuta a collaborare e a vivere insieme in modo sano e costruttivo. Sono contento che il Gonzaga insieme alle istituzioni, alle federazioni, e ad altri partner dica forte e chiaro il valore dello sport per i giovani di oggi e per questa città come strumento di speranza, di inclusione e di protagonismo delle nuove generazioni".

L'inaugurazione della nuova palestra è prevista alle ore 11:30.

Hanno aderito e partecipano all'iniziativa: Comune di Palermo, Riolo Group, Banca del Fucino, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti (FIGC -LND).

Alla manifestazione, in particolare, parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore regionale allo sport Elvira Amata, l'assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano, Iolanda Riolo della Riolo Group e Francesco Maiolini, amministratore delegato di banca del Fucino.

