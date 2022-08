Palermo Ascoli 2-3

La tripletta di Gondo espugna il Barbera: il Palermo perde 2-3 contro l'Ascoli

Il tris di Gondo condanna Corini alla prima sconfitta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/08/2022 - 23:46:40 Letto 707 volte

Una tripletta dell'implacabile Cedric Gondo permette all'Ascoli di stendere il Palermo interrompendo una lunghissima serie di risultati utili casalinghi per i rosanero. Inutili le reti di Brunori e del nuovo acquisto Segre, che ha provato a dare speranza agli uomini di Corini che però si sono infranti contro l'ordinata difesa della squadre ospite.

Il festival del gol inizia al 27’, dopo il palo di Botteghin al 5’: Nedelcearu buca l’intervento sulla fascia destra, Pigliacelli se la ritrova lì e respinge sui piedi di Gondo, che porta in vantaggio l’Ascoli. Al 36’ il Palermo la riapre con Brunori, bravo a bucare Leali sugli sviluppi di un corner. La tranquillità, però, dura una decina di minuti: al 46’ Gondo realizza il gol del sabato con un cucchiaio delicato su verticalizzazione di Caligara. Al 56’, poi, l’attaccante chiude il match con la prima tripletta in carriera, sinistro all’angolino da posizione defilata su assist di Bidaoui. Al 62’ Segre riapre la partita con un colpo di testa, ma l'esordio è amaro. Il Palermo, infatti, perde la sfida e resta anche in dieci per l'espulsione di Valente (89'). Il tris di Gondo condanna Corini alla prima sconfitta.

Fonte: Rai News / Gazzetta dello Sport

Fonte Immagine: Dazn

