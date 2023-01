morto Carlo Tavecchio

Lutto nel mondo del calcio: morto Carlo Tavecchio, ex presidente Figc

Si era dimesso dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2018, aveva 79 anni.

È morto all'età di 79 anni Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio e attuale Presidente del Comitato Regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti. A darne notizia i componenti del Consiglio Direttivo del CRL con i collaboratori e dipendenti tutti.

"Non vogliamo qui ricordare il prestigioso ed inimitabile curriculum sportivo del Presidente, già dirigente di società e dirigente federale partito dal Comitato lombardo per approdare alla Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti prima e della Federazione Italiana Gioco Calcio poi mettendosi di nuovo a disposizione del CRL dal 9 gennaio 2021, ma vogliamo tenere impresso nelle nostre menti e nei nostri cuori l’uomo brillante, dallo smisurato spirito di servizio e battagliero nel portare avanti tutte le istanze in favore del tanto amato mondo del volontariato e del sociale espresso dal calcio dilettantistico e giovanile. Caro Presidente, hai corso per tutta la Tua vita a massima velocità: ora riposa in pace", si legge in una nota pubblicata sul sito.

