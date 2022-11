Mondiali Qatar 2022

Mondiali Qatar 2022, si parte oggi: cerimonia d'apertura e prima sfida Qatar-Ecuador

Si alza questo pomeriggio il sipario sui Mondiali di Qatar 2022.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2022 - 08:59:16 Letto 668 volte

Comincia oggi, domenica 20 novembre, il Mondiale in Qatar, la Coppa si gioca per la prima volta in un Paese arabo e per la prima volta tra novembre e dicembre

Le squadre qualificate sono 32 e, come in Russia quattro anni fa, l’Italia non è nella lista.

Oggi si parte alle 15.30 ora italiana con la cerimonia di apertura. La partita inaugurale sarà Qatar-Ecuador, alle 17, all’Al Bayt Stadium.

Tutte le partite del Mondiale saranno un’esclusiva della Rai. La televisione pubblica trasmetterà dunque tutte le partite in diretta (Rai 1, Rai 2 o Rai Sport). In streaming le gare si potranno seguire su Rai Play.

Fonte Immagine: Fifa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!