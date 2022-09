Italia-Inghilterra 1-0

Nations League, Italia-Inghilterra 1-0: decide Raspadori

L'Italia batte 1-0 l'Inghilterra nella quinta giornata del Gruppo 3 di Nations League e sale al secondo posto in classifica.

L'Italia batte 1-0 l'Inghilterra nella quinta giornata del Gruppo 3 di Nations League e sale al secondo posto in classifica alle spalle dell'Ungheria, con cui lunedì sera si giocherà l'accesso alle Final Four di giugno. A illuminare un match molto bloccato e avaro di emozioni ci pensa Raspadori, che al 68' raccoglie un lancio di Bonucci e fulmina Pope con un gran destro sul palo lontano. Gli inglesi, ultimi a quota 2 punti, retrocedono aritmeticamente in Lega B.

IL TABELLINO

Italia-Inghilterra 1-0

Italia (3-5-2): Donnarumma; Acerbi, Bonucci, Toloi; Di Lorenzo, Barella 5,5 (18' st Pobega), Jorginho 6 (44' st Frattesi), Cristante, Dimarco 6,5 (44' st Emerson); Raspadori 7 (36' st Gabbiadini), Scamacca 6 (18' st Gnonto).

Ct: Mancini

Inghilterra (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker 5 (27' st Shaw); Bellingham, Rice; Sterling, Foden, Saka 5 (27' st Grealish); Kane.

Ct: Southgate

Arbitro: Gil Manzano

Marcatori: 23' st Raspadori (It)

Ammoniti: Bonucci (It), Di Lorenzo (It), Grealish (In)

Fonte: Sport Mediaset

Fonte Immagine: RaiPlay

