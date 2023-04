migliori giocatori Palermo calcio

Palermo calcio, ecco i migliori giocatori della storia rosanera

Quali sono i migliori calciatori della storia del Palermo? Ecco quali sono i giocatori entrati di diritto a far parte della storia calcistica rosanera!

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2023 - 00:01:53 Letto 702 volte

La società del Palermo Football Club vide la sua fondazione nel lontano 1900, grazie agli ingenti finanziamenti della comunità britannica e al contributo di Ignazio Majo Pagano. Quest’ultimo fu un giovane sportivo che aveva conosciuto il gioco del calcio inglese e che aveva deciso di importare lo sport nella città di Palermo. Con oltre 100 anni di storia alle spalle, la società calcistica rosanera ha accolto una grandissima quantità di top player, i quali hanno onorato in maniera memorabile la propria maglia, lasciando un segno indelebile all’interno delle pagine storiche del club palermitano.



Il popolo palermitano, infatti, è parecchio legato al proprio club di riferimento, tanto che all’interno della città è possibile trovare tantissime locande ed osterie che mettono in bella

mostra fotografie e cimeli che raccontano gli anni migliori del calcio rosanero. Se ti trovi all’interno di queste locande, dopo aver prenotato attraverso un’app gestione prenotazioni ristorante, potresti avere la curiosità di sapere quali sono stati i migliori giocatori del Palermo Calcio. Ecco, quindi, quali sono alcuni tra i giocatori più valenti e forti che hanno indossato, nel corso della storia calcistica, la maglia rosanera.

Salvatore Sirigu

Attualmente portiere della Fiorentina, Salvatore Sirigu ha militato nel Palermo tra il 2006 e il 2011, raggiungendo impressionanti e memorabili risultati. Il giocatore, non a caso, viene inserito all’interno della Top 11 dei migliori atleti del Palermo dell’era Zamparini.

Per quanto riguarda le sue prestazioni, basta ricordare il fatto che è stato il portiere con la media voto più alta nel 2010 a livello nazionale. Sirigu, inoltre, ha giocato nella nazionale italiana, laureandosi campione d’Italia nel 2021.

Matteo Darmian

Anche il giovane Darmian viene generalmente considerato uno dei migliori calciatori del club del Palermo. Darmian è entrato a far parte della squadra rosanera durante la stagione 2010-2011. Il difensore e centrocampista, tuttavia, è rimasto all’interno delle fila del Palermo soltanto per un anno, per poi esplodere nel Torino e anche al Manchester United, dove è approdato nel 2015.

Andrea Barzagli

Percorrendo la storia del Palermo a ritroso, dobbiamo necessariamente ricordare anche il mitico Andrea Barzagli, il quale ha collezionato ben 165 presenze con la maglia rosanera, a partire dal lontano 2004. Dopo l’accoglienza nel Palermo, Barzagli si configurò immediatamente come un perno fondamentale dell’intera squadra, rivelandosi un difensore di enorme valore. Non a caso, nel 2007, Barzagli venne proclamato quale capitano della squadra palermitana.

Fabio Grosso

Tutti lo ricordano per le sue performance con la maglia della nazionale, ma in pochi saranno a conoscenza del fatto che Fabio Grosso ha militato per ben 2 anni all’interno del Palermo Calcio. Il calciatore campione del mondo, infatti, fu ingaggiato dalla società rosanera nel 2004. Qui ebbe la possibilità di affinare le proprie abilità da terzino, tanto che venne considerato uno dei migliori giocatori di quell’anno. Fu proprio l’esperienza con la maglia rosanera, infatti, che permise a Fabio Grosso di ottenere la convocazione per partecipare al campionato del mondo nel 2006. Quel che successe durante quell’edizione dei mondiali è ben noto a tutti, e non deve certamente essere approfondito qui.

Eugenio Corini

Eugenio Corini, attualmente allenatore tecnico del Palermo, venne ingaggiato dalla squadra rosanera durante la stagione 2003-2004. Durante il primo anno con la maglia del Palermo, il calciatore realizzò ben 12 reti nel corso di 40 match disputati. Divenne, successivamente, capitano della squadra, grazie soprattutto al contributo profuso per permettere al Palermo di ottenere la promozione in Serie A.



La squadra, infatti, aveva atteso questo balzo in avanti per circa 31 anni. Corini lasciò la squadra durante la stagione del 2007, spiegando che tale scelta fu causata da alcune incomprensioni con la società. Ancora oggi, tuttavia, Eugenio Corini viene ricordato come uno dei giocatori più forti e importanti della storia del Palermo. La sua presenza nel club, infatti, ha lasciato un segno decisamente rilevante nella storia calcistica palermitana e proprio per questo motivo i tifosi del club sono ancora piuttosto affezionati alla sua figura.

100 anni di emozioni

Questi sono soltanto alcuni dei calciatori più importanti della storia del Palermo Calcio. Non è certo possibile riassumere in modo efficace più di 100 anni di storia, eppure gli atleti menzionati sono ricordati ancora oggi dai tifosi rosanero con affetto e con leale rispetto. Questo vale soprattutto per la leggendaria figura di Eugenio Corini, il quale nel 2004 permise alla squadra di raggiungere la prima divisione italiana e che attualmente allena il club in qualità di tecnico.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!