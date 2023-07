Palermo calcio

Palermo, Corini: ''Vogliamo essere competitivi, l'ambizione è quella di arrivare in Serie A''

''Quest'anno le potenzialità per essere più competitivi ci saranno messe a disposizione dalla proprietà. Cercheremo di ambire al salto di categoria'', ha detto l'allenatore del Palermo Eugenio Corini.

Pubblicata il: 10/07/2023

"C'è la volontà di ambire a un risultato importante. Quest'anno le potenzialità per essere più competitivi ci saranno messe a disposizione dalla proprietà. Cercheremo di ambire al salto di categoria". Lo ha detto l'allenatore del Palermo Eugenio Corini nel corso della prima conferenza stampa della stagione nel ritiro di Ronzone in Trentino Alto Adige.

"L'ambizione è quella di arrivare in Serie A - ha detto più chiaramente Corini - e lotteremo per provarci sicuramente. Ma non è che se urlo ai quattro venti che andremo in serie A allora ci andremo sicuramente. Vogliamo essere competitivi, ci metteremo tutto quello che abbiamo, non ho paura degli obiettivi. Ho trovato le risorse per affrontare qualsiasi cosa e lo faccio nel mio lavoro come nella vita".

