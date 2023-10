trekking urbano

Palermo, Figuccia: ''Venerdì a Villa Niscemi si presenta la giornata nazionale del trekking urbano''

Un nuovo modo per coniugare turismo ed attività fisica, considerato che i partecipanti andranno a piedi, lungo un itinerario di circa 2 chilometri e mezzo, alla scoperta dei maggiori monumenti cittadini del liberty.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2023 - 16:02:38 Letto 1264 volte

“Sarà il liberty palermitano, martedì 31 ottobre, a fare da linea guida al percorso urbano del trekking, un nuovo modo per coniugare turismo ed attività fisica, considerato che i partecipanti andranno a piedi, lungo un itinerario di circa 2 chilometri e mezzo, alla scoperta dei maggiori monumenti cittadini del liberty, a cominciare dal villino Ida Basile di

via Siracusa per passare da palazzo Ziino, villa Malfitano, villino Florio e concludersi ai cantieri culturali della Zisa”. Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore del Comune di Palermo allo sport, Turismo e politiche giovanili.

“Dopodomani pomeriggio, venerdì 27 ottobre, alle ore 15 nella sala delle carrozze di Villa

Niscemi, sarà presentata “Gocce di liberty in Sicilia”, l’iniziativa alla quale hanno aderito, tra gli altri, oltre a cento comuni italiani, anche l’associazione delle guide turistiche, aderenti a Confesercenti, che illustreranno gratuitamente le varie tappe del percorso. Inoltre, è prevista la collaborazione degli studenti di alcune scuole palermitane, come la “Giovanni Falcone” dello Zen e la “Sandro Pertini” dello Sperone, che avranno l'opportunità di conoscere alcuni dei monumenti più importanti della nostra città".

Il percorso partirà alle ore 9.30 dal villino Ida Basile di via Siracusa e avrà una durata di circa 3 ore. Per informazioni e per partecipare alla giornata nazionale del trekking

urbano, sarà possibile telefonare ai numeri 0917409143, 7409118, 7407784

oppure inviare una mail a promozioneturismo@comune.palermo.it.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Figuccia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!