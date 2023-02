campo da basket

Palermo, inaugurato il campo da basket accanto allo stadio ''Vito Schifani''

Il movimento cestistico palermitano avrà la sua prima ''casa'', aperta a tutti e disponibile 24 ore su 24.

Un processo che ha richiesto anni, se non addirittura decenni, ma finalmente il movimento cestistico palermitano avrà la sua prima ‘casa’, aperta a tutti e disponibile 24 ore su 24: dopodomani, domenica 12 febbraio alle ore 10, con un torneo che vedrà in campo per tutto la mattinata bambini e ragazzi, il rinnovato campetto da basket accanto lo stadio “Vito Schifani” sarà inaugurato come il nuovo playground palermitano.

Sono state finalmente accolte le richieste dei tanti appassionati, amatori e non, tra giovanissimi e meno giovani, che da tanto tempo chiedevano a gran voce un punto di aggregazione, un luogo aperto a tutti e gratuito nel quale ritrovarsi per condividere la propria passione sportiva. Tutto nasce dopo l’ennesimo atto vandalico subito dalla struttura di viale del Fante: la rottura di uno dei due canestri che impediva di giocare.

“Subito, come amministrazione comunale – afferma Sabrina Figuccia, assessore del Comune di Palermo allo Sport, Turismo e Politiche giovanili - abbiamo provveduto al potenziamento della recinzione della struttura e alla realizzazione di un accesso diretto al campo. In una terra che spesso sembra essere di tutti e invece non è di nessuno, poter

riconsegnare alla città uno spazio come il nuovo playground dello stadio “Schifani” è certamente motivo di orgoglio. L’idea del campo aperto a tutti racchiude dentro sé stessa tutte quelle prerogative che richiamano alla condivisione, all’inclusione e al rispetto di un bene comune. Che sia un padre che gioca col figlio o ragazzi e ragazze che si sfidano all’insegna del fair play e della sana attività sportiva. Si tratta del primo esempio di gestione sociale, un nuovo modello di gestione pensato per gli impianti sportivi in città».

"È un risultato importante inserito in un processo che vede la volontà politica di realizzare campetti polivalenti all’aperto in ogni circoscrizione e col tempo in ogni quartiere", aggiunge Salvo Alotta, presidente della Commissione consiliare allo sport.

«A lungo abbiamo provato a segnalare le criticità e, soprattutto, la necessità dei tantissimi appassionati palermitani che chiedevano soltanto di poter usufruire di uno spazio gratuito e aperto a tutti - dichiarano Jacopo Bruno e Alessandro Pecoraro, rappresentanti del gruppo Facebook “Basket Stadio delle Palme” -. Finalmente, abbiamo ricevuto non solo una risposta ma anche la disponibilità da parte dell’assessore Figuccia, a metterci a disposizione un vero e proprio playground da poter condividere e, soprattutto, del quale poterci tutti prendere cura”.

