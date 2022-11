Palermo-Parma 1-0

Palermo, Marconi regala la vittoria ai rosanero: Parma battuto 1-0

Il Palermo di Corini batte il Parma per 1-0 nella 12^ giornata di serie B.

Pubblicata il: 05/11/2022

Di Mariano e Sohm sono i più pericolosi. L’esterno rosanero corre a sinistra e crea pericoli, il centrocampista svizzero si inserisce coi tempi giusti. Al 21’ è lui stesso a servire Tutino che si fa parare la conclusione da Pigliacelli, ma è fuorigioco. Cinque minuti dopo, Di Mariano cerca Brunori in mezzo all’area, il tiro è fuori. I padroni di casa continuano ad attaccare e i gialloblù chiudono gli spazi. Al 42’ Del Prato trova un ottimo corridoio per il solito Sohm, il portiere rosanero gli chiude lo specchio.

Al Barbera il secondo tempo comincia sotto il diluvio. Brunori ha una buona occasione al 55’, Corvi mette in angolo. Sugli sviluppi arriva il cross di Valente per la testa di Marconi: è gol, vantaggio per i padroni di casa. Gli ospiti non ci stanno e al 71’ Del Prato sempre di testa da corner va vicino al pareggio. In pieno recupero Oosterwolde arriva fino al limite dell’area, nessuno lo ferma, prova il tiro che deviato finisce di poco fuori. Finisce così, secondo successo consecutivo per la squadra di Corini.

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente (75' Bettella), Brunori (87' Soleri), Di Mariano (75' Vido). A disp.: Massolo, Accardi, Buttaro, Lancini, Crivello, Stulac, Saric, Damiani, Floriano. All. Corini.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Oosterwolde, Valenti, Osorio; Sohm (62' Benedyczak), Estévez, Vazquez; Tutino (62' Sits), Bonny (75' Zagaritis), Juric (62' Camara). A disp.: Santurro, Borriello, Circati, Balogh, Hainaut, Buayi-Kiala. All. Pecchia.

ARBITRO: Maggioni di Lecco (Zingarelli-De Meo).

MARCATORI: 57' Marconi

NOTE: Ammoniti: Sohm, Oosterwolde (PR), Nedelcearu (PA)

