Palermo, presentata la nuova maglia Home Rosa per la stagione calcistica 2023/24

Il nuovo Home kit celebra il rosa, l'identità eterna del Palermo, che da sempre rende unici e inconfondibili i kit del club a livello italiano e internazionale.

PUMA e Palermo FC presentano oggi il nuovo Home Kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2023/24, il primo realizzato dal Global Sports Brand che torna dopo dieci anni a essere il Global Technical Partner del Club.

Il nuovo Home kit celebra il rosa, l’identità eterna del Palermo, che da sempre rende unici e inconfondibili i kit del club a livello italiano e internazionale. Il design della maglia combina due diverse tonalità di rosa in un elegante gioco di toni chiaro e scuro che si avvicendano creando strisce verticali, per esaltare il colore rosa in diverse intensità. Il riferimento va a una delle prime maglie utilizzate dal Palermo a metà negli anni 80, che presentava appunto un’innovativa combinazione a strisce.

Completano il design della maglia i dettagli in nero nel colletto e nelle maniche, l’immancabile motto #siamoaquile nel retro del collo. Il kit è completato dagli shorts e calzettoni neri con dettagli rosa.

La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l'avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell'umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Il design senza cuciture offre le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense, in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo e dal luogo.

