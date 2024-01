progetto Annacati

Palermo, presentato il progetto ''Annacati'' Sport di tutti-carceri al Malaspina

Il progetto Annacati, consentirà l'attuazione di un percorso di rigenerazione sociale attraverso la pratica sportiva a beneficio dei giovani detenuti dell'Istituto penitenziario minorile Malaspina.

11/01/2024

"A Villa Niscemi abbiamo presentato il progetto Annacati che grazie alla sinergia fra il comitato Palermo Sport e Dev presieduto da Marianna Bellafiore e il Centro internazionale per la promozione dell'educazione e lo sviluppo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla che ha sposato l'iniziativa dall'alto valore civico, consentirà l'attuazione di un percorso di rigenerazione sociale attraverso la pratica sportiva a beneficio dei giovani detenuti dell'Istituto penitenziario minorile Malaspina diretto da Clara Pangaro". Lo ha dichiarato l'assessore allo Sport Alessandro Anello.

Il progetto, nell’ambito dell'iniziativa nazionale Sport di tutti–carceri realizzata in collaborazione con Sport e salute Spa e il Dipartimento per lo sport, metterà in campo una serie di attività condotte da formatori e istruttori altamente qualificati con l'obiettivo di introdurre l'attività fisica all'interno del carcere, migliorando il benessere fisico e mentale dei detenuti ma puntando soprattutto allo sviluppo di un cammino che promuova valori fondamentali come l'educazione e la disciplina per la crescita dei giovani.

Fonte: Comune di Palermo

