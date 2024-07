European Soccer Camp

Presentata la quindicesima edizione dell'European Soccer Camp a Palermo: Applausi e tanta emozione per la visita a sorpresa di Totò Schillaci

Presentata la quindicesima edizione dell'European Soccer Camp di Palermo, targato La Cavera Academy, che ormai da oltre un decennio richiama nel capoluogo siciliano oltre cento ragazzi e ragazze da tutta Europa per una settimana da calciatori professionisti, il tutto sullo sfondo dei bellissimi tramonti estivi palermitani.

Il calcio nella sua essenza più genuina, quella della passione e del puro divertimento, tipico dei bambini che ancora sognano. Presentata la quindicesima edizione dell’European Soccer Camp di Palermo, targato La Cavera Academy, che ormai da oltre un decennio richiama nel capoluogo siciliano oltre cento ragazzi e ragazze da tutta Europa per una settimana da calciatori professionisti, il tutto sullo sfondo dei bellissimi tramonti estivi palermitani.



Belgio, Francia, Olanda, Lussemburgo, Portogallo e, naturalmente Italia, le nazioni rappresentate che si divideranno tra gli allenamenti sul terreno dello Stadio ‘Favazza’ di Terrasini e i momenti di relax all’interno dell’Hotel Saracen di Isola delle Femmine (Pa). Non mancheranno, però, gli eventi collaterali come la visita ufficiale allo Stadio ‘Renzo Barbera’ casa del Palermo Football Club e le visita in città.



Giovedì pomeriggio, alle ore 17 in Corso Finocchiaro Aprile 95, è previsto anche un incontro con stampa e tifosi per le Guest Star di questa edizione: gli ex portieri rosanero Marco Amelia e Stefano Sorrentino.





«Siamo orgogliosi di aver ricevuto tanta fiducia anche quest’anno, con i posti terminati praticamente tre mesi prima del Camp - dichiara il presidente dell’Academy, Francesco La Cavera -. Quest’anno abbiamo confermato il tasso qualitativo degli allenamenti, garantito da uno staff di professionisti di caratura internazionale come l’ex preparatore dei portieri della Nazionale ungherese, Enrico Limone, e l’attuale formatore dei portieri in FIGC, ex preparatore della nazionale italiana e scopritore, tra gli altri, anche di Gigi Buffon, Vincenzo Di Palma».



«Finalmente - prosegue La Cavera - potremo offrire agli accompagnatori dei giocatori stranieri un tour guidato delle meraviglie che riserva Palermo e la Sicilia. Da palermitano questo rappresenta per me un grande orgoglio».



Momenti di grande emozione durante la conferenza stampa di presentazione al Saracen al momento della visita a sorpresa di Totò Schillaci, assoluto idolo palermitano dei tantissimi ospiti stranieri al seguito degli iscritti. Un vero e proprio mito per quelle ‘Notti magiche’ che hanno incollato allo schermo decine di milioni di italiani, in patria e all’estero: «Sentire tanto affetto dopo tutti questi anni è qualcosa che scalda davvero il cuore - le parole dell’ex bomber anche di Inter e Juventus in carriera -. Vedere la passione e i sogni negli occhi dei bambini che partecipano a questo Camp internazionale mi fa tornare in mente la mia infanzia legata al calcio».



Questa mattina il via ai doppi allenamenti giornalieri, che dureranno fino a venerdì 12 luglio, giorno di chiusura del quindicesimo European Soccer Camp.

