Spal-Palermo 1-1

Serie B, i rosanero pareggiano ancora: Spal-Palermo 1-1

Secondo pareggio consecutivo per i rosanero dopo quello di giovedì sera contro il Como, terzo risultato utile consecutivo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2022 - 17:51:19 Letto 703 volte

Spaventano subito i rosanero al 5’: Brunori dalla destra, Di Mariano stoppa e calcia in porta, Alfonso respinge. Ma al primo affondo della Spal la sblocca Meccariello: corner di Esposito, il centrocampista sfugge alla marcatura di Bettella e con una super girata al volo, di piatto, la mette in rete. I siciliani non si sfiduciano, e al 32’ trovano il pari: ancora combinazione Di Mariano-Brunori, che in area la fa passare tra le gambe di Dalle Mura e batte Alfonso sul secondo palo con un destro preciso. L’attaccante era andato vicino all’1-1 anche al 30’, mancando l’impatto con il pallone sul cross dalla destra di Valente. A inizio ripresa, cambio in porta per i biancazzurri: entra Thiam per l’infortunato Alfonso. Mentre La Mantia va vicino al 2-1 dopo il cross dalla destra di Dickmann, sparando alto davanti a Pigliacelli. Stulac sfiora l’incrocio da punizione, poi altra super occasione della Spal: velo di La Mantia per Rabbi, ma il portiere rivale si oppone, poi Dickmann da buona posizione manda sul fondo con un tiro di sola potenza. Nel finale botta di Celia dal limite, Pigliacelli devia in angolo. Finisce 1-1.

IL TABELLINO:

SPAL (3-5-2): Alfonso (46' Thiam); Peda (46' Fiordaliso), Delle Mura, Meccariello; Dickmann, Murgia (71' Zanellato), Esposito, Valzania, Celia; La Mantia (71' Rauti), Rabbi (83' Finotto). A disp.:Arena, Varnier, Tripaldelli, Proia, Tunjov, Maistro, Zuculini. All. De Rossi.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Bettella, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre (76' Saric), Stulac (65' Broh), Gomes, Sala; Brunori (85' Soleri), Di Mariano (65' Vido). A disp.: Massolo, Grotta, Accardi, Mateju, Devetak, Pierozzi, Damiani, Floriano. All. Corini.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (Bresmes-Schirru).

MARCATORI: 10' Meccariello, 32' Brunori

NOTE: ammoniti Nedelcearu, Peda, Brunori, Esposito, Di Mariano, Rabbi, Gomes, Segre

Fonte: Gazzetta dello sport

Fonte Immagine: Dazn

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!