Serie B, i rosanero si fermano al ''Ferraris'': Genoa-Palermo 2-0

Si ferma il Palermo dopo tre vittorie di fila: i rosanero restano sesti in piena zona play-off.

10/02/2023

L'anticipo della 24° giornata di Serie B vede il Genoa battere il Palermo per 2-0 grazie alle reti di Gudmunsson e Jagiello. Gilardino schiera il tridente con Gudmundsson, Coda e Aramu che sfida il duo Brunori-Di Mariano scelto da Corini.

Partita molto chiusa ed equilibrata con il Genoa che trova il gol del vantaggio al 25° con Gudmundsson, abile ad approfittare dell'unica conclusione in porta di tutto il primo tempo.

La seconda frazione di gioco si apre in un cambio nelle fila dei siciliani: il francese Gomes rimpiazza Damiani, seguito da Tutino e Broh che provano a dare la scossa ai rosanero. Il Palermo prova a reagire e a cercare la via del pari ma Jagiello, abile a sfruttare un assit di Puskas, chiude la gara in pieno recupero.

IL TABELLINO:

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Badelj, Sturaro (73' Strootman); Gudmundsson (89' Jagiello), Aramu (72' Puscas); Coda (72' Dragus). A disp.: Semper, Czyborra, Salcedo, Matturro, Lipani, Yalcin, Calvani, Boci. All. Gilardino.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (73' Segre), Verre (73' Soleri), Damiani (46' Gomes), Saric (65' Broh), Sala; Brunori, Di Mariano (65' Tutino). A disp.: Massolo, Grotta, Graves, Orihuela, Buttaro, Aurelio, Lancini. All. Corini.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli (Di Vuolo-Vigile).

MARCATORI: 25' Gudmundsson, 96' Jagiello.

NOTE: Ammoniti Sabelli, Hefti, Segre, Mateju, Nedelcearu.

Fonte: Tuttosport

Fonte Immagine: Dazn

