Serie B, il Palermo cade in casa col Venezia: 0-1

Delude il Palermo al Barbera contro il Venezia, seconda sconfitta di fila: 0-1.

Al Barbera, i primi squilli sono del Venezia. Crnigoj e Tessmann ci provano con due rasoiate dal limite, con poca precisione. Gli ospiti fanno la partita, la squadra di Corini resiste grazie a Pigliacelli: il portiere rosanero salva il risultato sulla conclusione di Andersen, al 21’, e poi alza il muro con l’ottima risposta sul tiro a botta sicura ancora di Crnigoj. Prima dell’intervallo è pericoloso anche Zampano, che sfiora il palo con un bel piatto al volo.

La prima occasione del Palermo arriva a inizio ripresa. Brunori sciupa tutto davanti a Joronen nel tentativo di scartarlo, poi cade a terra sul contatto: Manganiello fischia il rigore, ma cambia idea dopo controllo Var. Il guizzo decisivo arriva al 65’: Pohjanpalo sfrutta la deviazione sul destro dalla distanza di Candela e porta il Venezia avanti. Un minuto dopo, il braccio largo in area di Wisniewski spinge l’arbitro a fischiare il penalty per il Palermo. Dal dischetto va Brunori, che prima si fa ipnotizzare da Joronen e poi spara alto sulla respinta. I rosanero costruiscono e forzano la manovra, ma il pari non arriva (all’82’, viene annullata la rete di Bettella per fuorigioco di Soleri nell’azione). Il Venezia di Vanoli torna al successo due mesi dopo l’ultima volta.

Il tabellino:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella (90' Devetak), Sala (76' Soleri); Segre (82' Damiani), Gomes (82' Stulac), Broh (76' Floriano); Valente, Brunori, Di Mariano. A disp.: Massolo, Peretti, Accardi, Pierozzi, Lancini, Crivello, Vido. All. Corini.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Crnigoj (60' Cheryshev, 71' Busio), Andersen, Tessmann, Candela (80' Ullmann); Johnsen (80' Pierini), Pohjanpalo (80' Novakovich). A disp.: Bertinato, Sperandio, St Clair, Modolo, Svoboda, Zabala, Fiordilino. All. Vanoli.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo (Di Gioia-Lombardo).

MARCATORI: 65' Pohjanpalo

NOTE: ammoniti Tessmann, Novakovich. Spettatori circa 15.000. A69' Brunori sbaglia rigore.

