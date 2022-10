Modena-Palermo 0-2

Serie B, il Palermo torna alla vittoria: col Modena finisce 0-2

La formazione di Corini trova il successo che mancava dal 9 settembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/10/2022 - 23:48:02 Letto 806 volte

L’episodio che cambia la gara arriva al 7’: Magnino trattiene Di Mariano in area, per l’arbitro è rigore. Sul dischetto ci va Brunori che non sbaglia, quarta rete stagionale per il capitano rosanero. Al 26’ Azzi di testa costringe Pigliacelli a una super parata per evitare il pareggio. Al 42’ Tremolada ci prova col mancino, il portiere degli ospiti è bravo a bloccare il pallone. Ci prova ancora il Modena con Falcinelli che trova un Pigliacelli prontissimo. Ma a pochi secondi dalla fine del primo tempo arriva il raddoppio del Palermo: Di Mariano serve bene Valente in area che calcia di prima e batte Gagno. Pigliacelli è costretto agli straordinari anche nella ripresa: al 69’ Gerli colpisce forte, ancora sicura la risposta del portiere. La formazione di Corini non si fa sorprendere e trova il successo che mancava dal 9 settembre.

Il tabellino

MODENA: Gagno R., Armellino M. (dal 21′ st Panada S.), Azzi P., Diaw D. (dal 21′ st Marsura D.), Falcinelli D., Gerli F. (dal 31′ st Giovannin R.), Magnino L. (dal 1′ st Duca E.), Oukhadda S., Pergreffi A., Silvestri T., Tremolada L. (dal 31′ st Mosti N.). A disposizione: Seculin A., Cittadini G., Coppolaro M., De Maio S., Duca E., Giovannin R., Marsura D., Mosti N., Panada S., Poli A., Ponsi F., Renzetti F. Allenatore: Tesser A..

PALERMO: Pigliacelli M., Broh J. T., Brunori M., Devetak M. (dal 1′ st Crivello R.), Di Mariano F. (dal 26′ st Floriano R.), Gomes C. (dal 36′ st Stulac L.), Marconi I., Mateju A., Nedelcearu I., Segre J. (dal 26′ st Saric D.), Valente N. (dal 28′ st Bettella D.). A disposizione: Massolo S., Accardi A., Bettella D., Buttaro A., Crivello R., Damiani S., Floriano R., Lancini E., Saric D., Soleri E., Stulac L., Vido L. Allenatore: Corini E..

Reti: al 8′ pt Brunori M. (Palermo) , al 45’+2 pt Valente N. (Palermo) .

Ammonizioni: al 7′ pt Magnino L. (Modena), al 9′ st Azzi P. (Modena), al 39′ st Pergreffi A. (Modena), al 45’+4 st Mosti N. (Modena) al 14′ pt Devetak M. (Palermo).

Fonte: Gazzetta dello Sport

Fonte Immagine: Fonte Immagine: DAZN

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!