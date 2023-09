Sportcity Day Palermo

Torna ''Sportcity Day'' a Palermo: lo sport contro le violenze di genere

Quest'anno l'evento di Palermo assume una connotazione fondamentale: è dedicato alla prevenzione della violenza di genere. L'increscioso fatto di cronaca dello scorso luglio,è capitato nel cantiere al foro italico adiacente al Parco della Salute.

Domenica 17 settembre in 140 città d'Italia, è in programma la terza edizione dello Sportcity Day, un momento unico e straordinario promosso dalla Fondazione SportCity che permetterà a migliaia di persone in tutta Italia, da nord a sud, di fare sport liberamente nelle piazze, nelle strade e nei parchi dei centri urbani. Un’offerta variegata e completa permetterà ad oltre 200.000 cittadini di cimentarsi gratuitamente in tantissime attività sportive.

L’intero stivale diventerà una palestra a cielo aperto dove lo sport ed il benessere saranno un unico comune denominatore. E quale migliore palestra a cielo aperto potrebbe ospitare l’evento a Palermo se non il parco intitolato a Livia Morello? Uno spazio pubblico recuperato e destinato a promuovere salute 365 giorni l’anno di cui si è riappropriata l’intera collettività.

Al Parco della Salute sarà possibile, a partire dalle ore 9.00, provare quindici discipline sportive sotto l’attenta guida dei tecnici sportivi di Vivi Sano e delle associazioni partner. Saranno presenti anche atleti che condivideranno la loro passione per lo sport con i presenti. In linea con gli obiettivi di Agenda 2030, all’interno del giardino sensoriale, realizzato insieme all’Orto Botanico di Palermo, sarà possibile andare in bici in uno spazio dedicato alla cultura della sostenibilità e della educazione ambientale. Alfabetizzazione motoria, atletica, calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis, tennis tavolo, calisthenics, canottaggio, taekwondo, autodifesa donne, krav maga, bici, pilates e yoga.

Vivi Sano e le associazioni partner del parco vogliono rendere noto alla cittadinanza che ci sono energie positive che fanno rete per opporsi con tutte le loro forze al degrado dell’essere umano attraverso la pratica di attività che veicolano, attraverso lo sport, valori sani. Lo sport, la nuova educazione civica contro le violenze di genere.

