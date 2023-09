Giro Motociclistico di Sicilia

Tutto pronto per la quinta edizione del ''Giro Motociclistico di Sicilia''

Appuntamento d'eccellenza per gli appassionati di moto storiche ma anche per gli amanti delle meraviglie che la nostra fantastica Isola vanta!

08/09/2023

Fervono gli ultimi preparativi per la quinta edizione del Giro Motociclistico di Sicilia, appuntamento d’eccellenza per gli appassionati di moto storiche ma anche per gli amanti delle meraviglie che la nostra fantastica Isola vanta!

Come da consuetudine grandi sono l’impegno e l’entusiasmo messi da Salvatore Ingardia, braccio e mente dietro l’evento insieme, quest’anno, al team dell’Auto e Motocicli Sport Club d’Epoca di Campobello di Mazara, e da tutti i club del comitato organizzatore, sempre più coesi nel loro scopo, che hanno disegnato un itinerario pensato, oltre che per esaltare il piacere di guida delle motociclette partecipanti, per valorizzare al meglio le bellezze del territorio attraversato con oltre 500 km di strade affrontate in quattro giorni, in un’alternanza unica di paesaggi tanto diversi tra loro quanto emozionanti per la loro bellezza.

Il programma completo con tutte le novità previste per quest’anno e l’elenco ufficiale dei partenti verrà svelato durante la conferenza stampa prevista giovedì 4 ottobre presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell'Università di Palermo, ma già sono state ufficializzate le tappe che i nostri centauri dovranno affrontare.

Partenza, come detto, giovedì 5 ottobre da Palermo, con start in Piazza Giuseppe Verdi alla presenza delle autorità locali, quindi la carovana si muoverà in direzione Santo Stefano di Quisquina passando da Villabate, Bolognetta, Marineo e Corleone. Pomeriggio dedicato al trasferimento ad Agrigento dove è prevista la prima sosta del tour. Venerdì tutti in sella di buon’ora, con le prime prove a cronometro previste al kartodromo di Gela nella mattinata, per poi proseguire verso Caltagirone con il suggestivo passaggio alla Scalinata di Santa Maria del Monte. Spazio alla cultura nel pomeriggio, quando, dopo la sosta per il pranzo a San Michele di Ganzaria, gli equipaggi avranno modo di visitare la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, prima di ripartire in direzione Pergusa. Sabato appuntamento a Sperlinga, dove avrà luogo la visita del Castello normanno, tappa intermedia del tragitto per Cefalù, che prevede anche i passaggi da Leonforte, Gangi, Geraci Siculo e Castelbuono. Giornata conclusiva domenica 8 Ottobre, con le premiazioni a Trabia, anticipate dalla visita al suggestivo parco-autodromo di Floriopoli e dalla passerella per il centro storico di Termini Imerese.

Anche quest’anno la manifestazione potrà vantare il supporto attivo della Regione e di tutti i comuni attraversati, a cui va uno speciale ringraziamento per l’indispensabile aiuto, insieme ai 13 club siciliani organizzatori con il già menzionato club di Campobello che, lavorando in un forte spirito di armonia e collaborazione, hanno unito le loro forze per regalare un’edizione che vuole entrare nel cuore della gente: A.S.D. Siciliana AMS Paul Chris, Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici, Associazione Siciliana Veicoli Storici, Automotoclub del Minotauro, C.V.S. Titani di Trinacria, Circolo Auto Moto d’Epoca Vincenzo Florio, Circolo dell’Antico Pistone, Club Auto e Moto d’Epoca F. Sartarelli, Club La Manovella Acireale, Club Motori d’Epoca Agira, International Car Club Taormina, Veteran Car Club Ibleo e Veteran Car Club Panormus. Altrettanto importante il sostegno dell’Automotoclub Storico Italiano che ha confermato il Giro Motociclistico di Sicilia nel prestigioso format ASI Circuito Tricolore, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ANCI, a conferma dell’alto livello turistico ed organizzativo raggiunto dal “Giro”, con moto ed equipaggi provenienti non solo dall’Isola, ma anche dal resto d’Italia e da numerosi Paesi Europei, pronti a gustarsi (in tutti i sensi) quanto di meglio la Sicilia ha da offrire!

