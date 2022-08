Bari Palermo 1-1

Valente illude i rosanero: Bari Palermo 1-1

Termina in parità l'anticipo della 2^ giornata di Serie B, 1-1 tra Bari e Palermo.

Termina in parità l'anticipo della 2^ giornata di Serie B, 1-1 al San Nicola che registra ben 35mila spettatori (record in categoria negli ultimi sette anni).

In avvio decisivo Caprile su Elia, pericoloso Floriano che spreca il vantaggio. La sblocca Valente (gol regolare convalidato dal Var), Cheddira sfiora il pari come Maita fermato da Pigliacelli. Lo trova Cheddira su assist di Antenucci. Espulso Marconi nel finale. Palermo a quota 4 punti, due in più del Bari

