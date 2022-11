Dott.ssa Lidia Perrone

Dottoressa Lidia Perrone, medico specialista che ha dedicato la sua carriera alla prevenzione e alla cura degli inestetismi del viso e del corpo

E' un professionista esperto in tutte le tecniche chirurgiche e medico-estetiche.

Lidia Perrone, iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi di Palermo è una stimata professionista con studio medico privato nella sua città natale, Palermo. L’attenzione innata per la salute e la bellezza, intesa come benessere sia psichico che fisico dell’essere umano, la porta a laurearsi in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Palermo. Attenta alle problematiche di salute della donna si specializza in Ginecologia presso l’Università Cattolica del S. cuore a Roma dove si occupa per molti anni di patologie tumorali del seno e del collo dell’utero e di malattie sessualmente trasmesse. Vincitrice di una borsa di studio per l’estero, si trasferisce in Brasile dove frequenta il Corso di chirurgia e Medicina estetica presso l’Università di S Paolo del Brasile. Apprende tutte le tecniche più avanzate di Chirurgia e Medicina Estetica.

Da 1994 inizia l’attività privata a Palermo, Reggio Emilia, Roma, Catania come Chirurgo e Medico Estetico, acquisendo, negli anni, professionalità, competenza ed esperienza ventennale in tutti gli interventi di chirurgia e medicina estetica.

La Dott.ssa Lidia Perrone si occupa dei seguenti servizi: Medicina Estetica, Lifting, Addominoplastica, Lipoaspirazione, Chirurgia del seno "Mastoplastica Riduttiva", "Mastoplastica Additiva", Chirurgia del seno maschile "Ginecomastia", Chirurgia del naso, Chirurgia degli occhi, Chirurgia del mento, Chirurgia delle labbra, Chirurgia delle orecchie e tutta la Chirurgia Estetica Intima.

Sede: Via dei Cantieri, 26 - 90142 Palermo

Telefono: 091 362421

Cellulare: 338 94 85 399

Email: info@dottlidiaperrone.it

Sitoweb: https://www.dottlidiaperrone.it

