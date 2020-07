La radiologia "dolce" - Prof. Fortunato Arena

Radiologia

L'Italia è ai primi posti in UE per la cosiddetta radiologia dolce, una tecnica interventistica mininvasiva che consente attraverso l'introduzione di cateteri sottili nelle arterie di iniettare farmaci o meglio delle microsfere radioattive negli organi affetti da tumore nei soggetti particolarmente inoperabili, cioè una radioembolizzazione mirata che consistere nell'infondere con un catetere attraverso l'arteria femorale "ittrio-90", un elemento radioattivo prodotto dal decadimento dello stronzio-90 con emivita di 64 ore, esso è in grado di colpire solo le lesioni tumorali dal loro interno, risparmiando i tessuti sani circostanti in quanto difficilmente supera i capillari sanguigni e le microsfere restano così intrappolate nella lesione neoplastica che riceve una dose radioattiva elevata.

Nel nostro paese sono 4 i centri leader della radioembolizzazione del fegato (l'Ospedale S Maria Goretti di Latina, l'Istituto Regina Elena di Roma, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola di Bologna e l'Istituto Nazionale di Milano....)

L'innovativa procedura negli ultimi anni ha dimostrato di ottenere vantaggi in termini di sopravvivenza e qualità di vita del paziente così trattato, per la riduzione del volume del tumore in vista di un trapianto o asportazione chirurgica di una porzione dell'organo anatomico colpito.

Detto trattamento è una terapia efficace ma ancora riservata ad alcuni casi selezionati e si applica a tumori primitivi del fegato inoperabili o metastasi epatiche che non rispondono ad altri trattamenti.

I vantaggi in termini di sopravvivenza emergono da una serie di studi che rilevano a seconda della gravità dei casi tra i 18 e 26 mesi.

Considerando che il tumore epatico è statisticamente in forte crescita il dato emergente è che detto trattamento è ben tollerato in specie dagli anziani e da coloro che non hanno alternative terapeutiche sempre nella speranza che i tagli alla sanità non penalizzino i malati stessi.

Fortunato Arena

Specialista in Radiodiagnostica e Scienze delle immagini.

