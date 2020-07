Leggo e gioco

“Leggo e Gioco” leader nel mondo della scuola, invita bambini e genitori nella libreria sita a Palermo in Via G. B. Lulli, 18

Fra un mese ricomincia la scuola. "Leggo e gioco" azienda leader nel settore dell’editoria e della didattica, vi aspetta numerosi per pianificare lo studio e il gioco dei vostri bambini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/07/2020 - 15:56:02 Letto 312 volte

“Leggo e Gioco” leader nel mondo della scuola, invita bambini e genitori nella libreria sita a Palermo in Via G. B. Lulli, 18 Tel. 091 670 2413 e in Via Terrasanta 101/111 (sito web https://www.leggoegioco.com/, email info@sicilybooks.com), per iniziare il nuovo anno scolastico consigliati da esperti del settore che hanno avuto l’intuizione di creare il giusto connubio tra attività ludica, indispensabile per lo sviluppo creativo dei bambini, e la lettura coordinatrice di pensiero nella formazione educativa dell’individuo. Oggigiorno si pone più attenzione allo sviluppo del pensiero dei bambini, e quando si pensa ad un regalo si cerca di scegliere qualcosa che sposi gioco e cultura: insomma imparare giocando, una formula vincente per dare vita alla curiosità dei più piccoli che così apprendono divertendosi.

“Leggo e Gioco”, inoltre, affronta il mondo della scuola con una vasta fornitura di zaini, astucci e tanto altro per i più piccini. Da “Leggo e Gioco” potete trovare marchi come "Me contro Te", ragazzi siciliani di moda su YouTube.

Vi aspettiamo per esplorare insieme il mondo della scuola in Via G. B. Lulli, 18 Tel. 091 670 2413 e in Via Terrasanta 101/111 Palermo.

https://www.leggoegioco.com/,

email info@sicilybooks.com)

Visita la gallery fotografica e troverai tutti gli articoli del mondo della scuola e non solo!

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!