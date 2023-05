Cambiamenti climatici, Allarme Onu: arriva El Niño, mondo si prepari a temperature record

Il mondo deve prepararsi alla calda corrente di El Niño che quest’anno farà aumentare le temperature a livelli record.

Secondo alcune stime c'è il 60% di possibilità che il fenomeno si formi nel periodo maggio-luglio 2023, il 70% tra giugno e agosto e l’80% tra luglio e settembre, ha affermato oggi a Ginevra l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo).

“Lo sviluppo di un El Niño porterà molto probabilmente a un nuovo picco nel riscaldamento globale e aumenterà la possibilità di battere i record di temperatura”, ha affermato Petteri Taalas, capo dell’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite.

Il nome "El Niño" significa "il bambino" in spagnolo e si riferisce a Gesù Bambino, perché il fenomeno - che provoca un forte riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale - è spesso notato intorno a Natale. Gli eventi di El Niño si verificano in media ogni cinque anni, con un periodo statisticamente variabile fra i tre e i sette anni e possono durare da nove mesi a due anni. Gli eventi più intensi di El Niño possono avere effetti significativi su agricoltura, pesca, clima e quindi economia mondiale.

There is about 60% chance for the onset of #ElNino during May-July, rising to 70-80% during July- Sept.#ElNiņo affects weather and climate patterns in many parts of the world and is typically associated with higher global temperatures.

