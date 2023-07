intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale, Google sperimenta strumenti per scrivere articoli giornalistici

Il prodotto, conosciuto all'interno di Google con il nome di Genesis, è in grado di prendere informazioni e generare news.

Pubblicata il: 21/07/2023

Google sta sperimentando un prodotto che usa l'intelligenza artificiale per scrivere articoli giornalistici, e ne ha dato una prima dimostrazione ai manager di New York Times, Washington Post e Wall Street Journal.

Il prodotto, conosciuto all'interno di Google con il nome di Genesis, è in grado di prendere informazioni e generare news.

Secondo quanto riporta il New York Times, Mountain View ritiene che Genesis possa servire come assistente personale per i giornalisti, automatizzando alcuni compiti e quindi lasciando più tempo per altri.

