23 e 24 settembre, concerti a Marineo e Monte Iato

L'Assessore Samoną: ''Con un occhio attento al territorio. Arte e Cultura in tutta la Sicilia''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/09/2020 - 13:43:18 Letto 458 volte

Le quattro stagioni di Vivaldi con un concerto di Palermo Classica animeranno domani, 23 settembre alle 19.00, il Castello Beccadelli di Marineo, solo pochi giorni fa restituito alla fruizione pubblica, nell’ambito del progetto #Laculturariparte, messo in atto su impulso dell’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà.



Giovedì 24 settembre alle ore 18.30, con replica alle 20.00, al Parco Archeologico di Monte Iato, concerto dei Mattaliano Clarinet Quartet, con un omaggio alla canzone d’autore.

“La cultura riparte anche dai luoghi meno usuali e restituisce colore alla vita” dice l’Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà presentando le due iniziative che valorizzano interessanti luoghi del Parco di Himera, Solunto e Iato. “Il castello Beccadelli è un luogo dalla forte connotazione identitaria del territorio. Il concerto può essere una buona occasione per scoprire il Museo che vi trova sede all’interno e custodisce reperti che provengono dalla valle dell’Eleuterio, su cui il castello si affaccia – precisa l’assessore Samonà. Quanto a Monte Iato è un luogo di grande suggestione che la musica può solo esaltare. Un’interessante opportunità per chi non ha ancora avuto modo di visitarlo”.

Entrambe le iniziative sono ad ingresso gratuito nel rispetto delle prescrizioni Covid e con uso della mascherina. Prenotazioni a info@palermoclassica.it

