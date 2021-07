397° Festino di Santa Rosalia

397° Festino di Santa Rosalia: date e programma

Ecco il programma del 397° Festino di Santa Rosalia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/07/2021 - 14:05:38 Letto 541 volte

Ecco il programma del 397° Festino di Santa Rosalia, presentato presso il salone Filangeri del Palazzo Arcivescovile di Palermo.

8 Luglio

ore 11.00: L’Arcivescovo apre le porte - Incontro di fraternità con i rappresentanti delle religioni presso la Cattedrale: “Ascoltare insieme il grido della terra e il grido dei poveri”.

10 Luglio

Ore 19.00: Cassaro - Monte di Pietà: Accensione Luminarie fino al 13 Settembre 2021.

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 18.00: S. Messa presieduta da Mons. Filippo Sarullo, a seguire solenne rito di uscita dell’Urna argentea della Santa dalla Cappella. Anima la celebrazione il Coro S. Sebastiano della Polizia Municipale, diretto dal M° Serafina Sandovalli. “Offerta della cera” da parte del Sindaco di Palermo e delle Confraternite alla Santuzza.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di Santa Rosalia sino alle ore 23.00.

10 Luglio

Quattro Canti: Collocazione Carro trionfale e Accensione Luminarie Carro

Ore 18.00: Complesso Monuentale S. Maria dello Spasimo : Inaugurazione Mostra Collettiva Fotografica “Rosa Fulgida” Santa Rosalia - Le immagini fotografiche hanno lo scopo di individuare le costanti che lo caratterizzano; ed è per questo che le riprese fatte sia sull’aspetto religioso della festa, che quelle realizzate nei momenti “collaterali”, rappresentano i palermitani come i veri artefici e protagonisti, espressioni di religiosità popolare, una chiave privilegiata per capire a fondo la cultura di un popolo, nonché le radici della sua tradizione. Fotografo : Michele Di Leonardo.

11 Luglio

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di S. Rosalia.

Ore 18.00: S. Messa presieduta da P. Salvatore Fiumanò SdP, Parroco della Parrocchia Cuore Eucaristico di Gesù in Palermo.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di S. Rosalia sino alle ore 23.00.

12 Luglio

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 18.00: S. Messa presieduta da Don Vincenzo Buscemi, Parroco della Parrocchia Maria SS. Addolorata – Pallavicino in Palermo.

Ore 19.30: Piazza Monte di Pietà - Momento di preghiera presso la prima edicola votiva dedicata a S. Rosalia.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di S. Rosalia sino alle ore 23.00.

13 Luglio ore 12.00

Palazzo di Città: Omaggio floreale.

Ore 12.00: Tradizionale omaggio floreale del Corpo dei Vigili del Fuoco alla statua di S. Rosalia posta in cima al Palazzo delle Aquile e suono festoso dei tamburi.

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 18.00: S. Messa presieduta da Don Giuseppe Zucchetto, Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta – Perpignano in Palermo.

Ore 21.00: sagrato della Cattedrale - Adorazione Eucaristica animata dall’Ufficio diocesano di pastorale giovanile con la partecipazione dei Gruppi, Movimenti e Associazioni Laicali della città.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di S. Rosalia sino alle ore 23.00.

14 Luglio

Ore 19.00: - sagrato della Cattedrale - intrattenimento a cura della Banda Musicale “A. Marinuzzi” – Città di Palermo dei Maestri Giovanni e Salvatore Bottino.

Ore 19.00: - sagrato della Cattedrale – Alla presenza delle reliquie di S. Rosalia custodite nell’Urna argentea, Solenni Vespri Pontificali presieduti da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo. Partecipano il Sindaco di Palermo, Prof. Leoluca Orlando, le Autorità civili e militari, i Capitoli Metropolitano e Palatino, il Clero e il Seminario Arcivescovile. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal M° Mauro Visconti. Al termine, Messaggio dell’Arcivescovo alla Città di Palermo.

Ore 21.00: Spettacolo del Teatro dei Pupi a cura della famiglia Argento, “Rosalia” Triunfi, Canti e Cunti.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di S. Rosalia sino alle ore 23.00.

Ore 20.30: Al Sagrato Cattedrale l'accensione delle luminarie “In Lucem” - Rosalia Luce mia - un'installazione artistica-ambientale che vuole offrire alla città di Palermo, in un momento buio per tutto il mondo, un messaggio di speranza e luce attraverso la figura della nostra Santuzza, Rosalia, perché, come allora, ci possa liberare dalla nuova peste, invisibile e malefica, che aleggia sulla nostra città. L’ installazione contiene immagini artistiche di Santa Rosalia e sarà fruibile da tutti perché in luogo pubblico, all’aperto e sospesa in aria. Avrà, quindi, un forte impatto urbano, visivo e percettivo . A cura di Stefania Morici

Via Matteo Bonello accensione installazione “ Repetita Iuvant” - Un installazione site-specific che orienta il pensiero, le emozioni e le azioni in una dimensione interiore e spirituale in cui poter immergersi nei ricordi e nella fede. L’installazione permetterà di guardare l’immagine di Santa Rosalia da molteplici punti di vista. A cura di Stefania Morici

ore 24.00: Bandita, Sant’Erasmo, Acquasanta, Mondello, Sferracavallo: Giochi pirotecnici dislocati nei diversi borghi marinari della città:

L’intera manifestazione sarà poi oggetto di un documentario, curato dal Centro Sperimentale di Cinematografia, che verrà posto a disposizione dell’Amministrazione Comunale per veicolare l’evento in Italia e nel mondo.

15 Luglio

SOLENNITÀ DEL RITROVAMENTO DEL CORPO DI S. ROSALIA

Ore 16.45: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.00: S. Messa presieduta dal Ciantro del Capitolo della Cattedrale, Mons. Gino Lo Galbo.

Ore 17.30: Sorvolo con elicottero dell’Esercito della Reliquia di S. Rosalia per la benedizione della Città. Accompagnano la reliquia l’Arcivescovo e il Comandante del Comando Regione Militare Sud.

Ore 18.30: sagrato della Cattedrale - intrattenimento musicale a cura della Banda Musicale “A. Marinuzzi” – Città di Palermo dei Maestri Giovanni e Salvatore Bottino.

Ore 19.00: - sagrato della Cattedrale - Alla presenza delle reliquie di S. Rosalia custodite nell’Urna argentea, Solenne S. Messa Pontificale presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo, e Benedizione Papale con annessa Indulgenza plenaria. Partecipano il Sindaco, le Autorità civili e militari, i Capitoli Metropolitano e Palatino, il Clero, il Seminario Arcivescovile e le Confraternite. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal M° Mauro Visconti.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di S. Rosalia sino alle ore 23.00.

14/15 Luglio tutto il giorno

Diffusione di immagini di Santa Rosalia e del Carro trionfale attraverso totem in movimento con 1 mezzo “Apled Communication” che transiterà nelle borgate e nei quartieri di Palermo. A cura di Federica Pezzano.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!