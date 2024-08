A Campofelice di Roccella tornano gli appuntamenti di ''Roccamaris. Incontri d'estate al Castello''

Roccamaris

È tutto pronto al Castello di Roccella per l'ottava edizione di "Roccamaris. Incontri d'estate al Castello", la rassegna culturale organizzata dal Comune di Campofelice di Roccella (PA) e dall'omonima associazione Roccamaris APS. Si rinnova anche quest'anno l'invito a scoprire e riscoprire anche nel periodo estivo la bellezza della cultura nella magnifica cornice del Castello sul mare di Campofelice di Roccella.

Quest'anno sono previsti cinque appuntamenti che, tra musica e teatro, arricchiranno l'estate di Campofelice di Roccella e del comprensorio. Una novità di questa edizione sarà una serata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.

L'8 agosto si darà avvio alla rassegna con lo spettacolo "...E silenzio. Autobiografia di Luigi Pirandello", con testo e regia di Mimmo Minà. Lo spettacolo offre una profonda riflessione sulla vita, caratterizzata da amara ironia e tanta poesia, a partire da un percorso autobiografico del celebre drammaturgo agrigentino Luigi Pirandello.

L'11 agosto, la Compagnia NaveArgo porta in scenda la novità di quest'anno: "Hansel, Gretel e il segreto della strega", liberamente ispirato alla famosa favola dei fratelli Grimm. Lo spettacolo propone diversi spunti di riflessione sulle dinamiche relazionali tra fratelli e il valore della famiglia.

Il 13 agosto, la Compagnia de I Trovatori tornerà in scena con un nuovo capitolo della serie "I racconti di Sepillo da Ypsigro". Questo spettacolo teatrale, partendo dalla storia del "furto" del teschio di Sant'Anna a Castelbuono (PA), offrirà una riflessione su come la cultura possa essere uno strumento indispensabile e determinante sia per chi governa sia per chi è governato.

Il 19 agosto, il Trio Tavola Tonda si esibirà con un viaggio musicale tra i ritmi e le sonorità del Sud Italia, includendo pizziche, tammurriate, tarantelle, ma anche tra valzer, mazurke e scotis, guidati dai maestri Michele Piccione, Jimmy Sciortino e Gabriele Bazza.

La rassegna si concluderà il 21 agosto con il Duo Daphnis, composto dai maestri Filippo Barracato e Nicola Mogavero, che proporrà un percorso musicale incentrato sulla musica contemporanea e sulla tradizione operistica italiana.

Grazie alla musica, al teatro, all’arte e alla cultura il Castello di Campofelice di Roccella torna a vivere.

Tutti gli appuntamenti ad ingresso gratuito avranno inizio alle ore 21.15.

Per maggiori informazioni chiamare i numeri 3204561769 e 3492259557 o scrivere a info@associazioneroccamaris.it.

