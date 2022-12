musica

A Palermo il grande organista bavarese Johannes Skudlik con un programma interamente dedicato a Bach

Ultimi due concerti dell'anno per la stagione dell'associazione Kandinskij.

Ultimi due concerti dell’anno per la stagione dell’associazione Kandinskij; e di certo il più atteso è quello dell’organista bavarese Johannes Skudlik che venerdì (16 dicembre) alle 20,30 all’Oratorio dell’Immacolatella, proporrà un programma interamente dedicato a Bach. Domenica invece, alle 19 all’Orto Botanico, toccherà all’omaggio a César Franck del 900Duo.

Skudlik è un vero maestro dell’organo, interprete straordinario e grande conoscitore degli antichi strumenti europei. È particolarmente legato a Palermo e ai suoi organi monumentali, che ha suonato diverse volte: confessa però di non aver mai messo le mani sul prezioso Lugaro del 1858, l’organo dell’oratorio dell’Immacolatella. “Partirò dal “Concerto italiano BWV 971 di Bach concepito originariamente per clavicembalo, per passare poi alla “Suite francese in sol maggiore BWV 816 e al concerto di Marcello trascritto da Bach, per chiudere con la famosa “Toccata in re minore BWV 565" - spiega Skudlik – sarà un programma prezioso per uno strumento che se lo merita; come mi ha raccontato l’amico Vito Gaiezza, un vero genio dell’organo che seguo da tanti anni nelle sue battaglie per il recupero degli strumenti d’epoca”. Skudlik è di casa a Palermo, dove ha diretto il Festival organistico. “E’ un luogo fatto per la musica: adoro Monreale dove ho suonato più volte e dove mi piacerebbe tornare, ma ci sono anche altri organi che hanno suoni antichi, restaurati perfettamente”.

Domenica 18 alle 19 all’Orto Botanico toccherà invece al 900DUO - Francesco Palmisano alla viola e Deborah Conte al piano - che chiuderà il 2022 completando l’omaggio a César Franck che ha aperto la rassegna. Eseguiranno la “Sonata in La maggiore per violino e pianoforte”.

Il sesto e ultimo concerto della stagione sarà invece il 29 gennaio: si ritornerà all’oratorio dell’Immacolatella per ascoltare le famose “Variazioni Goldberg BWV 988” di Bach, nella versione per trio d'archi di Dmitry Sitkovetsky: il trio è formato da Francesco La Bruna (violino), Erika Nahapetyan (viola) e Antonino Saladino (violoncello).

La stagione, curata da Aldo Lombardo, è organizzata dall’Associazione Kandinskij con il supporto del Ministero della Cultura, dell’assessorato regionale al Turismo, il patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura; in partenariato con l’European Orgel Festival, l’AIAM (Associazione italiana attività musicali), la Casa discografica Diaphone, il Simua (Sistema museale di Ateneo), la Compagnia dell’Immacolata Concezione e Coopculture.

