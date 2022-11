arte

A Palermo la mostra collettiva ''Madre Terra'', curata dall'Unione Cattolica Artisti Italiani

Sabato 3 dicembre alle ore 10,30 inaugurazione nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi della Mostra collettiva "MADRE TERRA" curata dall'UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani).

La mostra, raccoglie le opere di artisti che con le loro poesie, pitture, sculture interpretano il tema in tutte le sue sfaccettature, prendendo spunto dalle parole accorate del Papa che invita l’umanita’ alla difesa del pianeta, della sua bellezza naturalistica e spirituale.

Papa Francesco, infatti, si è appellato ai leader mondiali contro la crisi climatica e ambientale, ha dato inizio al “Tempo del Creato”, periodo di preghiera e impegno per la salvaguardia del pianeta. Ha invitato tutti i cattolici ad ascoltare “la Madre Terra” che geme e ci implora di fermare i nostri abusi e la sua distruzione.

Ha esortato ad un impegno concreto, a prendersi cura della nostra casa comune in balia dei nostri eccessi consumistici, prendendo le parti anche di chi non condivide con il credente lingua, cultura e religione; a farsi portavoce di chi voce non può avere : animali, piante, ecosistemi interi, per adempiere a quella funzione di “custode della Terra”

La mostra sara’ inaugurata dal Sindaco Prof. Roberto La Galla, con Mons. Giuseppe Bucaro, il Prof. Tommaso Romano e il Presidente dell’UCAI Fulvia Reyes Petrotta.

Il Maestro Vincenzo M. Di Bona suonerà due sue composizioni con il chitarrista Mimmo La Mantia.

La mostra sarà visitabile fino al giorno 20 dicembre 2022 tutti i giorni dal lunedì alla domenica ore 10,30 – 12,30; lunedì e mercoledì ore 17,00 – 19,00

(Nella foto, opera pittorica di Gabriella Lupinacci in esposizione)

